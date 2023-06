Algún médico se va a trabajar fuera de Huelva cada tres semanas

Cada 21 días un médico abandona la provincia de Huelva y se traslada a otra ciudad para trabajar. Así se desprende del Informe de Demografía Médica en Andalucía 2022, elaborado por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), que refleja que 77 facultativos hicieron las maletas en 2022 rumbo a otro punto del país o al extranjero.

De los 77 médicos que pidieron el traslado -cinco menos que en 2021 y los mismos que en 2020, en plena pandemia de coronavirus-, 44 lo hicieron a otra provincia andaluza; mientras que 28 decidieron continuar su trayectoria en otras comunidades autónomas y cinco optaron por tomar un vuelo en buscar de un nuevo reto en el extranjero. Las condiciones laborales y retributivas acostumbran a estar detrás de estas decisiones, como ya han apuntado a este diario reiteradamente los sindicatos sanitarios.

La fuga de facultativos en busca de otras oportunidades no se traduce en la pérdida de médicos en la sanidad onubense, pues los contratos ofertados por el SAS, las plazas MIR o las contrataciones en la privada elevan a 2.053 los colegiados activos, 101 más que en 2021.

Aun así, desde el Sindicato Médico echan de menos los datos relativos a los especialistas, pues, tal y como insiste el vocal de Atención Primaria, Joaquín González, "un tercio de los médicos de Primaria y Pediatría de la provincia de Huelva no tienen la especialidad". Es decir, tienen la licenciatura, pero no han completado el MIR. Expone así González la importancia de "mejorar las condiciones retributivas y laborales porque el sistema hace que los médicos se muevan a otras comunidades autónomas o países donde los vínculos son menores".

Que algunos médicos prefieran abandonar Huelva para desplazarse a otros destinos no es el único problema que rodea a la provincia. La edad de los profesionales, que no cuentan con un recambio generacional a corto plazo, es otro de los 'quebraderos de cabeza' de la sanidad andaluz. Hasta 1.071 médicos de Huelva superan los 55 años de edad (52%) o, lo que es lo mismo, llegarán pronto a la edad de jubilación, si no lo están ya, pues 563 tienen mas de 65 años, habiendo decidido alargar su vida laboral.

Para paliar esta problemática las plazas MIR crecen progresivamente, aunque lo hacen a cuentagotas. Huelva sumó tres médicos residentes más en 2022 respecto a 2021, pasando de 66 a 69. Esta tendencia creciente, pero tímida, se mantiene en la última década, con un incremento de 16 plazas MIR si se comparan las adjudicaciones de 2022 y 2023.

Del referido informe se extrae también que el número de médicos colegiados en Huelva aumenta, concretamente de 2.287 a 2.381, teniendo el sexo femenino un peso cada vez mayor en la profesión. La feminización se pone de manifiesto en que en 2022 la diferencia entre hombres (1.216) y mujeres (1.165) se reduce a 51, una cifra inferior a la de 69 en 2021 o a la de 108 de 2020. Menor es el equilibrio si nos remontamos a una década atrás, pues en 2021 Huelva contabilizaba 351 médicos varones más que médicos mujeres.

Aun así, la diferencia sigue siendo considerable al compararse la presencia de mujeres y hombres en la sanidad privada. Tanto es así que, según el Informe de Demografía Médica en Andalucía 2022, el 21% de los médicos varones trabajan en la privada, mientras que en el caso de la mujer este porcentaje cae al 4%. Asimismo, combinan ambas modalidades el 4% de las médicos mujeres y el 13% de los hombres. Es por ello, que el 88% del sexo femenino se desempeña únicamente en la sanidad pública, mientras que el porcentaje es del 66% en el caso de los hombres. No hay diferencias porcentuales entre 2021 y 2022.

Otros datos de interés del informe emitido por el Consejo Andaluz del Colegio de Médicos son el aumento de los colegiados activos en la sanidad privada onubense, de los 276 de 2021 a los 298 de 2022; la caída de los especialistas, desde los 2.072 a los 1.562; o la mayor presencia de extranjeros trabajando en Huelva, contabilizándose 215 facultativos, un número considerablemente superior al de 2021, cuando estaban colegiados en Huelva 139.