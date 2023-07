¡Adiós a Xbox Live Gold! En septiembre llega Xbox Game Pass Core

El longevo Xbox Live Gold evoluciona el próximo 14 de septiembre a Xbox Game Pass Core, una nueva modalidad del popular servicio Xbox Game Pass de Microsoft. Mantendrá el precio actual de 6,99€ al mes.

Xbox Game Pass Core seguirá dando acceso a jugar online en las consolas Xbox y las ofertas especiales para suscriptores, pero se despedirá de una de las características más destacadas de Xbox Live Gold: los clásicos juegos mensuales de Juegos con Gold (Games with Gold), cuyo último lanzamiento será el 1 de septiembre.

“Con esta evolución nos despedimos de Games with Gold. Queríamos aprovechar esta oportunidad para volver a imaginar cómo incluir contenido con esta suscripción. Descubrimos que la respuesta al catálogo más atractivo era aprovechar títulos seleccionados de nuestro catálogo de Xbox Game Pass.“, señala Microsoft.A partir de ahora, Xbox Game Pass Core ofrecerá una colección de más 25 juegos para Xbox One y Xbox Series X|S que se ampliará con nuevos juegos entre dos y tres veces al año.

La lista inicial de juegos, que puede variar entre países, es: • Among Us • Descenders • Dishonored 2 • Doom Eternal • Fable Anniversary • Fallout 4 • Fallout 76 • Forza Horizon 4 • Gears 5 • Grounded • Halo 5: Guardians • Halo Wars 2 • Hellblade: Senua’s Sacrifice • Human Fall Flat • Inside • Ori & The Will of the Wisps • Psychonauts 2 • State of Decay 2 • The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Para llevar a cabo esta transición, Xbox ha confirmado que los usuarios que tengan actualmente Xbox Live Gold serán transformados automáticamente -y sin coste- a Game Pass Core; y que los juegos de Xbox One adquiridos con Xbox Live Gold seguirán estando disponibles siempre y cuando se tenga una suscripción Game Pass Core o Game Pass Ultimate.

En el caso de aquellos juegos de Xbox 360 que también fuesen obtenidos con Games with Gold, y sin importar el estado de la suscripción, los usuarios podrán acceder a ellos desde su biblioteca de juegos.