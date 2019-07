Adelante cuestionará la tala de los dos ficus de la plaza Niña

El Grupo Municipal de Adelante Huelva en el Ayuntamiento de la capital se dirigió por escrito al equipo de gobierno para reclamarle que exponga los informes relativos a los dos ficus que crecen en la plaza Niña, así como que “nos traslade una copia del proyecto urbanístico que pretende ejecutar en este espacio público del centro de la ciudad y que ha provocado la alarma en muchas personas y colectivos por amenazar de tala a estos dos árboles”, según expresó el viceportavoz municipal de Adelante Huelva, Jesús Amador.

Esta petición se cursó el pasado viernes, “y por ahora no hemos obtenido respuesta alguna del equipo de gobierno al respecto”. Así, Adelante Huelva reclamará al alcalde que comparta los informes en los que, al parecer, se aconseja que hay que talar estos árboles por los daños que producen sus raíces en el subsuelo de la plaza Niña, así como sobre la viabilidad de que puedan ser trasplantados.

Amador lamentó “el silencio del alcalde ante esta situación que no puede continuar ante las reclamaciones ciudadanas que le reclaman que no tale los ficus y le piden que reconsidere y consensue el proyecto de remodelación para la plaza Niña” y aseguró que demandarán “diálogo y transparencia al alcalde sobre este asunto, lo que aún no se ha dado de ningún modo”.