Acaip denuncia que en la prisión de Huelva no se cumple el estado de alarma por coronavirus

El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip-UGT Huelva denuncia que el Real Decreto por el que el pasado domingo se instauró el estado de alarma en el país para combatir al coronavirus “no se está aplicando en el centro penitenciario” de La Ribera.

En este sentido, indica que el protocolo que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha desarrollado para luchar contra el Covid-19 es “inconcreto, inadecuado y genérico”, lo que considera que pone “en riesgo la vida de los funcionarios y de los internos”.

Por otro lado, a través de un comunicado afirma que los trabajadores del penal onubense no disponen del equipo de protección individual “necesario para protegerse a sí mismos y a la población reclusa”, al tiempo que Acaip remarca que la Subdelegación del Gobierno de Huelva, “a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no impide el acceso al centro penitenciario de personal ajeno a Instituciones Penitenciarias: no se hace ningún control sobre quién entra y quién sale del aparcamiento general ni del departamento de comunicaciones o del acceso a talleres”.

La fuerza sindica detalla que, por ejemplo, se siguen repartiendo paquetes en el departamento de comunicaciones “que debieran pasar una cuarentena y que no han sido recogidos con las debidas garantías sanitarias para los funcionarios que desempeñan su labor en dicho departamento por falta del material sanitario recomendado para su protección”.

El sindicato afirma que los funcionarios no tienen equipos de protección individual y que en los talleres hay contacto de personal externo con los reclusos

En la misma línea destaca que “vemos con asombro cómo los talleres productivos penitenciarios gestionados por empresas externas (donde trabajan personal externo e internos de varios módulos residenciales) siguen su actividad como si se hubieran perdido lo que ha pasado en este país esta última semana”.

Señala Acaip que manteniendo intactas estas actividades, Instituciones Penitenciarias “está poniendo en riesgo la salud de la población reclusa, trabajadores y la tranquilidad de nuestras familias manteniendo unos talleres productivos donde entran proveedores, trabajadores de la empresas externas e internos”.

Los empleados de la prisión están “convencidos de que vamos a conseguir ganar la batalla al coronavirus” y requieren el “apoyo masivo de la sociedad onubense” y de las autoridades, ya que el colectivo “también está trabajando 24 horas en la lucha contra esta terrible pandemia”.

El director de la penitenciaría de La Ribera, Raúl Barba, no quiso entrar a valorar el asunto pero sí resaltó a Huelva Información “la enorme profesionalidad de la plantilla en momentos tan complicados”. Preguntado por si es cierto que los funcionarios no disponen de equipos de protección, aduce que el protocolo de Instituciones Penitenciarias “contempla el uso de mascarillas cuando se tenga contacto con internos contagiados o con síntomas de contagio según criterio sanitario, en los demás casos no lo contempla”.

Hay que tener en cuenta, subraya Barba, que “en este momento el centro penitenciario de Huelva no tiene ningún interno contagiado ni con síntomas”. Asimismo, se han impartido ya varias Órdenes de Dirección “que regulan la actuación a seguir” y que han sido “sometidas a consulta de los representantes de los trabajadores a través del Comité de Seguridad y Salud Laboral, que se ha reunido en sesiones ordinaria y extraordinaria para abordar la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos”.