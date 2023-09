Abogados y procuradores se concentran en Huelva para exigir "pensiones dignas"

Abogados y procuradores mutualistas de Huelva se han concentrado este jueves a las puertas del Palacio de Justicia de Huelva para exigir "pensiones dignas" después de que "más de 80.000 abogados y otros tanto procuradores de España haya descubierto que después de años cotizados -algunos mas de 40 años- van a cobrar menos de 400 euros de pensión", según han indicado.

La mayoría de ellos estaban "obligado por ley" a cotizar en una mutua alternativa a la Seguridad Social y hasta 1995 no se les permitió acceder al régimen de autónomos, "pero perdiendo lo cotizado anteriormente" y lamentan que la Mutualidad de la Abogacía "se ha convertido en una simple compañía de seguros sin ningún tipo de garantía de cobro de una pensión digna", toda vez que han subrayado que "el mismo problema tienen los procuradores, que se encuentran en una situación similar y que se están sumando al movimiento".

En este sentido, el decano del Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Vergel, ha explicado que "aunque esto depende del Gobierno" están reivindicando que, "al margen de la mutualidad" sean los profesionales los que "presionen" a los poderes públicos "para que lleguen a una solución factible, porque lo es, sin detrimento de ninguno de los derechos que los mutualistas tienen".

Asimismo, ha apuntado que "si algunos no alcanzan esa pensión", lo que se pretende es que, por los métodos que sean, en esa pasarela, con las cotizaciones correspondientes, tanto las que han hecho ya a la mutualidad como las que tengan que hacer en un futuro al Régimen de Autónomos (RETA), puedan alcanzar esa pensión mínima y digna. Lo que no puede ser es la incertidumbre de no saber qué le va a quedar al final de su vida profesional", ha lamentado Vergel antes de apuntar que la reivindicación "es totalmente justa y legal".

Los abogados han señalado que han conseguido que "más de cuatro parlamentos regionales, entre ellos Andalucía", les "apoyen" en sus reivindicaciones, así como han señalado que están en trámite "más de diez proposiciones no de ley en otros tantos" y en infinidad de ayuntamientos y diputaciones de todo el país". En este sentido, el Ayuntamiento de Huelva mostró en el pleno de este martes su "apoyo" a las reivindicaciones de abogados y procuradores a través de una declaración institucional solicitando al Gobierno "que garantice unas pensiones dignas".

Los abogados han manifestado que se sienten "engañados" tanto por su Mutualidad, como por colegios de abogados "que la están sosteniendo por intereses económicos ajenos a los colegiados", toda vez que han reseñado que "poco a poco los colegios se van sumando a las reivindicaciones del movimiento", al igual que el de Huelva.