El decano del Colegio de Abogados de Huelva considera "indigna" la compensación a los profesionales del Turno de Oficio

Sin Justicia Gratuita la sociedad viviría en completa oscuridad. Una oscuridad que desataría el caos si la ciudadanía dependiera exclusivamente de sus ingresos para poder defenderse. "La caída de la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la CE supondría la indefensión total de quienes no pueden permitirse los servicios de un abogado" y con ello del sistema tal y como lo conocemos. "Si no hubiese un abogado de guardia las 24 horas, los 365 días del año aplicaríamos la Inteligencia Artificial para determinar si metemos en la cárcel a una persona o la dejamos en libertad". Así lo ha explicado el decano del Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Vergel, en un encuentro con los medios de comunicación de la provincia con motivo del Día de la Justicia Gratuita que se celebra este 12 de julio.

Junto a esta puesta en valor, Vergel ha explicado que la sostenibilidad del sistema a largo plazo pasa por una mejora sustancial de las condiciones laborales de quienes ofrecen estos servicios. "Las compensaciones que reciben los abogados de oficio son ridículas e indignas", ha asegurado Vergel. Este colectivo cobra en Huelva, en el mejor de los casos, 300 euros por caso, una contrapartida que si bien no es un salario, pretende cubrir no solo la dilación del caso, sino otros aspectos como desplazamientos, reuniones con la persona afectada, estudio de jurisprudencia, etc.

Desde el Colegio de Abogados se está trabajando para que, en el futuro, se abonen también "otros servicios esenciales que hasta ahora que no se cubrían por falta de fondos como el de violencia de género en los partidos judiciales" o "la disponibilidad de abogados de guardia", algo que en número depende, exclusivamente de la Junta de Andalucía.

Más delincuencia y menos abogados

En tiempos en los que la delincuencia ha crecido exponencialmente, explica Vergel, asistimos a un "leve descenso progresivo de abogados en el Turno de Oficio", algo que el decano ha achacado, precisamente, al "importante sacrificio del Turno frente a la compensación que se recibe" ello sumado a la dificultad normativa de acceso. "Los abogados, además del Grado y del Máster habilitante deben esperar tres años para poder acceder al Turno", ha explicado el representante del ICAH. "Es lógico que los abogados jóvenes se lo piensen veinte veces antes de darse de alta en el Colegio".

Actualmente en la provincia ejercen como abogados de oficio 555 profesionales, 314 abogados y 241 abogadas, un dato que supone un descenso de 39 letrados menos que en el año 2021. Se trata de un servicio que es "voluntario pero obligatorio", explica Vergel. "Llegado el caso, los colegiados deberían ejercer en los casos asignados según la Ley".

El Colegio ofrece formación continuada tanto general como específica para que los abogados de oficio puedan ejercer su profesión con las mayores garantías. "En turnos como los de violencia de género, los profesionales se convierten en abogados de cabecera porque ejercen en muchas áreas diferentes además de la atención a la propia mujer" de forma que el ICAH aspira a que "todos los abogados de España reciban la misma compensación" independientemente de la Comunidad en la que ejerzan. En Andalucía la media por caso, según el Consejo General de la Abogacía, son 101,90 euros por caso independientemente de la duración o la complejidad del mismo. Los abogados, ha recordado el decano, cobran aproximadamente "un mes y medio después de terminar cada trimestre" algo que se ha ido reduciendo en los últimos tiempos.

Para reivindicar esta y otras cuestiones, el colectivo se ha manifestado este miércoles frente a la Audiencia Provincial, en la capital. La abogacía de Huelva ha recordado que se trata de "un servicio esencial" que ha visto incrementado en al menos un 30% el número de solicitudes de expedientes judiciales. En total, en 2022, los abogados de oficio gestionaron hasta 15.871 solicitudes, 3665 más que en el curso anterior.