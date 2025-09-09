Unas cien mil personas se espera que acudan a la Magna Mariana de Huelva

Unas cien mil personas se espera que acudan a la Magna Mariana, según señaló el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno. Más de ochocientos efectivos (Policía Local, Policía Nacional, Policía Portuaria, Guardia Civil y Seguridad Privada) velarán por la seguridad de la procesión, que tendrá lugar el 20 de septiembre con motivo del Año Jubilar. Se trata de un dispositivo caracterizado por la colaboración de las distintas administraciones y "acorde con la envergadura del evento", apuntó la subdelegada del Gobierno, María José Rico, en la presentación del dispositivo en el Ayuntamiento de Huelva, "un dispositivo potente", con la finalidad de que la procesión extraordinaria del 20 de septiembre "sea un éxito y no haya que lamentar ningún tipo de incidencia".

Conformarán este dispositivo más de 450 agentes de la Policía Nacional y unos 200 de la Guardia Civil, más de 115 de la Policía Local, más de 100 efectivos de seguridad privada, a los que se unen los agentes de la Policía Portuaria. También habrá dos unidades de bomberos del Parque Municipal, que estarán en la zona del Mercado del Carmen y Plaza Real.

Rico explicó que la Guardia Civil dará apoyo logístico a los traslados de las imágenes de las distintas localidades onubenses, tanto de salida como de retorno, una patrulla hará labor de acompañamiento. Indicó que se ha diseñado un dispositivo especial para "tres casos puntuales": el retorno de la imagen de la Virgen de la Estrella a Chucena; la salida y retorno de la Virgen de los Milagros a Palos, "irán acompañados por patrulla de la Guardia Civil y la agrupación del sector de Tráfico", y el 21 de septiembre, la salida de la Virgen de la Bella; en el retorno, que lo hará por vía marítima, "hay cien embarcaciones autorizadas por Capitanía Marítima". Saldrá del Muelle de Levante con dirección al puerto de El Terrón. "Allí estará la unidad de seguridad ciudadana de la Guardia Civil pendiente hasta que llegue a su templo".

El dispositivo de seguridad se activará el 20 de septiembre por la mañana, un equipo de la unidad de intervención policial con más de quince agentes de la Policía Nacional realizarán "labores de requisas, registros e inspecciones del lugar", al que se unirá un equipo de subsuelo de seis agentes y unidades caninas. "Debido a la magnitud de este evento contamos con el refuerzo de más de 140 efectivos, que se unen al dispositivo de Huelva para velar por la seguridad".

Por la tarde se incorpora la unidad de caballería, con seis agentes, y 90 efectivos de unidades de prevención y reacción "y se activarán más de 300 efectivos de Huelva. Será un grupo operativo de más 450 efectivos de la Policía Nacional". Además se contará con el apoyo logístico de tres drones y un helicóptero.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Huelva explicó que "va a ser el dispositivo de seguridad más importante de la historia de la ciudad de Huelva, el mayor despliegue de efectivos". Manifestó que la carrera oficial, desde la Plaza de las Monjas a Gran Vía, permanecerá cerrada desde el sábado por la mañana, "salvo las personas que viven en la zona", y a las cinco de la tarde, "se despejará el espacio".

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, subrayó el hecho de "que nos hayamos unido las administraciones ante un evento tan importante". Indicó que "Huelva se va a convertir en el corazón mariano de Andalucía" y será una muestra de que "Huelva sabe hacer las cosas". Incidió en que "es un ejemplo absoluto de coordinación, un trabajo colaborativo". Resaltó que en seguridad "hay un despliegue como nunca ha habido" y en limpieza, "un esfuerzo antes, durante y después del evento", con un equipo de setenta operativos, y en movilidad, "también un esfuerzo muy grande".

En cuanto a los aparcamientos, se habilitarán en el recinto colombino y "habrá unas lanzaderas de Emtusa, gratuitas, para dar el servicio". También, la Autoridad Portuaria habilitará aparcamientos para autobuses en el Muelle de Levante. En cuanto a Emtusa, se reforzarán las líneas 1,2,7 y 8, y se van a ampliar los horarios hasta medianoche.

Miranda destacó que la Magna Mariana "tendrá mucho impacto económico y social, los hoteles están a tope y va a suponer ingresos a la hostelería y al comercio. la Magna no sólo va a ser un acontecimiento espiritual sino un motor de desarrollo. Todas las miradas van a estar puestas en Huelva y hay que estar a la altura".

Respecto al dispositivo sanitario, la delegada territorial de Salud, Manuela Caro, comentó que se dispondrá de un equipo médico en la zona, conformado por un ambulancia con médico, enfermera y técnico de transporte sanitario, a la que se unirá otra ambulancia que aportará el Ayuntamiento de Huelva. Además, se reforzará el centro de coordinación, así como el servicio de Urgencia del Hospital Juan Ramón Jiménez y el dispositivo de cuidados críticos.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Alberto Santana, subrayó que la Magna Mariana será "el mayor reto que ha tenido la ciudad en cuanto a seguridad y movilidad, será el día que más ciudadanos puede haber en sus calles, un reto que afrontamos juntos".

La concejal de Infraestructuras, Marilo Ponce, señaló que los trabajos para el montaje de la infraestructura necesaria para la procesión van a empezar el día 18 "con el acopio de sillas". Aparte se procederá a la instalación de aseos públicos, a las puertas de la Casa Colón y en Pablo Rada. Ya se están quitando bancos, maceteros..., mobiliario que entorpecía el recorrido".