La Procesión Magna Mariana 2025 ya define sus traslados hasta los templos y recorridos por la ciudad

Ya son oficiales los horarios e itinerarios para los traslados de imágenes con motivo de la Procesión Magna Mariana 2025, un evento que reunirá a miles de devotos de diversas localidades y provincias andaluzas y tendrá como sede la capital onubense.

La puesta a punto de una procesión mayúscula no es sencilla. Poco a poco, van descubriéndose los detalles de los preparativos y llegada de cada una de las imágenes que participarán en la Procesión Magna Mariana 2025 hasta sus correspondientes templos.

La Hermandad de la Salud realizará su traslado el día 6 de septiembre. La salida del templo de San Francisco de Asís será a las 18:30 y la entrada en la Ermita de la Soledad está programada para las 23:30. El recorrido avanzará desde el templo por el Río Guadalquivir, Río Ebro, Río Miño, Río Bidasoa, Río Guadiana, Río Salado, Río Guadira, Río Duero, Río Pisuerga, Cristo del Amor, Pueblo de Sanabria, Maestra Aurora Romero, Beas, Cristo de la Fe, San Marcos, San Ramón, Avenida de Palomeque, Doctor Cantero Cuadrado, Avenida Federico Mayor, MacKay McDonald, Plaza de los Lirios, Jesús de la Pasión, San Andrés, Callejón del Santo Entierro, Plaza de las Angustias, para llegar al templo.

La Hermandad de Montemayor de Moguer llevará a cabo su traslado el 17 de septiembre. La salida de la Iglesia de San Pedro será a las 17:30 y la entrada a la Iglesia Corazón de Jesús está prevista para las 21:15. El recorrido comenzará en el templo y avanzará por la calle Puente, Licenciado Juan Andrés Mora, Plaza de San Pedro, La Fuente, Plaza de Quintero Báez, Tres de Agosto, Plaza de las Monjas, Gran Vía Santa Ángela de la Cruz, Garci Fernández, Plaza Niña, Alonso Sánchez, Bergdón, Plaza del Punto, Alameda Sundheim, Plaza de España, Paseo Virgen de la Victoria, Obrero, Roque Barcia, Cortelazor, Plaza Virgen del Rosario, Niebla, Pueblo de Guzmán, Presbítero Pablo Rodríguez, para llegar al templo.

Por su parte, la Hermandad de los Milagros de Palos de la Frontera también se sumará al evento el 18 de septiembre. El traslado comenzará en el Monasterio de la Rábida, saliendo a las 16:30 y llegando a la Iglesia de la Concepción a las 22:00. El recorrido de esta hermandad comenzará desde el Monasterio de la Rábida, Monumento a los Descubridores, Avenida de las Américas, Carretera del Embarcadero, Carretera acceso Parque Botánico Celestino Mutis, Carretera A-5025, Carretera N-442, Puente del Tinto-N-442, Avenida Francisco Montenegro, Avenida Decano del Fútbol Español, Avenida de Méjico, Sanlúcar de Barrameda, Plaza 12 de Octubre, Marina, Jesús Nazareno, Placas Ultra, Méndez Núñez, para entrar por último en el templo.

Por último, la Hermandad de la Bella de Lepe realizará su traslado de vuelta el 21 de septiembre, partiendo de la Capilla del Calvario-Muelle de las Canoas. La salida será a las 11:00 y la llegada al templo a las 12:00, saliendo desde el templo, Jesús del Calvario, Periodista Luca de Tena, Rascón, Bocás, Placet, Jesús Nazareno, Marina, Plaza 12 de octubre, Parque de las Palomas, Sanlúcar de Barrameda, Avenida de Méjico, Puente de Huelva, Muelle de las Canoas.

Por su parte, la Virgen de los Milagros regresará a su templo el día 21. Junto con la de la Bella, serán las dos únicas de la provincia que harán traslado de vuelta. El traslado será a las 21:00, comenzando en la Iglesia de la Concepción y el Monasterio de la Rábida. El recorrido de esta hermandad será: Templo, Méndez Núñez, Plus Ultra, Placet, Jesús Nazareno, Marina, Plaza 12 de octubre, Sanlúcar de Barrameda, Av. de Méjico, Av. del Decano del Fútbol Español, Av. Francisco Montenegro, Puente del Tinto-N-442, Carretera A-5052, Carretera acceso al Parque Botánico Celestino Mutis, Carretera del Embarcadero, Monasterio a los Descubridores y Templo.

Mientras tanto, Huelva y sus barrios se engalanan para la celebración de la gran procesión, un evento religioso de suma importancia que reúne a fieles por un sentimiento: el de la devoción mariana.