La romería de 2019 será especial para José Manuel Medina, elegido hermano mayor de la Hermandad Matriz el pasado Domingo de Resurrección. Cincuenta días después, ha llegado del Lunes de Pentecostés para, una vez más, llevar sobre sus hombros a la Blanca Paloma. Este año ha tenido el privilegio de hacerlo como representante del pueblo elegido por la Virgen del Rocío.

–Corríjame si me equivoco, pero creo que no es el primer hermano mayor de su familia. ¿Cómo y de dónde le nace la idea de ostentar este cargo?

–Es una cosa que siempre he tenido en mi mente, porque en mi casa lo he vivido. Mi abuelo, Alfonso Medina Pérez, fue hermano mayor en 1967; mi padre, Antonio Medina Bejarano, también lo fue en 1994, hace exactamente 25 años, y mi tío Faustino Medina, hermano de mi abuelo, en 1988. Como se suele decir, he mamado lo de ser hermano mayor. Es una cosa que siempre he tenido muy claro, que tarde o temprano llegaría el momento en el que me pudiese presentar de hermano mayor. Y este año se han juntado varias cosas que me hicieron dar el paso.

–¿Es cierto lo que se dice sobre que ser hermano mayor de la Matriz es el sueño de todo almonteño?

–Creo que sí. Para un almonteño ser hermano mayor es el culmen de toda su creencia y su religiosidad. El ser de Almonte para mí es lo máximo, y ese sueño supongo que lo tendrá mucha gente.

–¿Les puede explicar a los lectores de Huelva Información qué es el Rocío para usted?

–El Rocío para mí es la Virgen, principalmente, porque Ella es la que le da sentido a mi vida. Siempre que he tenido algún problema me acuerdo de Ella, también en momentos de alegría. Mi vida gira en torno a la Virgen del Rocío. Después, es una romería en la que se venera a la imagen, en la semana grande para Ella, donde todos disfrutamos porque es su semana, pero lo más importante es la Virgen.

–En su caso, no ha sido un cargo normal, al estar cargado de acontecimientos y conmemoraciones este 2019: el centenario de la coronación, el año jubilar, la venida de la Virgen a su pueblo… ¿Va a ser capaz de asimilar todo lo vivido durante estos meses?

–Estoy en ello, lo estoy asimilando. Sí que es verdad que cada vez me estoy dando cuenta de lo que conlleva el año, que es muy completo, con muchos actos y momentos que estoy viviendo, que evidentemente no es como cualquier otro año. Conforme han ido pasando los días como hermano mayor sí lo he ido asimilando. Sabía lo que podía conllevar este año, pero no pensaba que fuese tanto. Lo he ido llevando bien y he llevado muy buena gente que me han ayudando a que lo pudiera asimilar de la mejor manera.

–Imagino que todo el pueblo de Almonte ha estado volcado con su hermano mayor.

–El vuelco del pueblo es lo más importante para un hermano mayor. Es un pilar fundamental. Primero tu familia, quienes van contigo. Pero, en general, el pueblo de Almonte. Desde el primer momento me han ofrecido todo, dándome regalos y ayudándome. También estoy muy agradecido a mi familia y a todos quienes vienen conmigo, porque sin ellos yo y cualquier hermano mayor no da el paso a presentarse. Tiene que tener un equipo muy importante, porque yo llevo colgada la medalla y soy el hermano mayor, pero detrás de mí va un equipo muy grande. Todos nos sentimos como hermanos mayores porque todos trabajamos.

–Durante los días previos a la romería ha recorrido Almonte, visitando colegios, asociaciones...

–Ha sido una experiencia muy emotiva. El primer día que salí de hermano mayor, Pedro Roldán, que fue hermano mayor hace unos años, me dijo que tenía que intentar ser hermano mayor desde el primer día, yendo a ver a los enfermos, a las asociaciones y a todos los sitios que pudiera. Es muy cansado, pero después es la satisfacción más grande que te puedes llevar. Me dijo que él se dio cuenta casi llegando al Rocío y que se le pasó el tiempo, por lo que tiene la obligación de decírselo a todos los hermanos mayores que salgan. La verdad es que le he prestado bastante atención y he acertado.

–Es veterinario de profesión. ¿Cómo ha podido compaginar ambas cosas?

–Con la agenda es imposible y hace algunas semanas tuve que dejar el trabajo. Tengo mis compañeros veterinarios que me han estado echando una mano, tanto de Almonte como de los alrededores. Desde el primer momento ellos se ofrecieron para cuando tuviese que dejar de trabajar, porque ellos saben todo lo que conlleva ser hermano mayor. Me tendieron la mano, he derivado mucho trabajo y han estado ellos cubriéndolo de la mejor manera.

–¿Cree que podría entenderse la romería del Rocío sin los animales?

–No se podría entender sin los animales y sin la naturaleza. Son dos cosas que van de la mano con el Rocío. Los bueyes y los mulos, por ejemplo, son los timones de todos los Simpecados que vienen a ella. Es algo muy importante en la romería, en esta fiesta del Rocío. No tiene lógica que el Rocío se pueda entender bien sin los animales..

–En un símil con su profesión, haga un diagnóstico del fenómeno rociero.

–Lo veo en auge, en todos los aspectos del fenómeno rociero. Veo en auge el tema de la procesión, cada vez con más gente; los cultos y la asistencia a los mismos; la fiesta en sí, con cada vez más gente; la juventud… Generalizo y todo lo veo positivo.