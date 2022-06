The Beatles en El Rocío

The Beatles estuvieron en El Rocío. Hicieron el camino hasta la aldea almonteña y disfrutaron en sus arenosas calles del ambiente rociero, vestidos para la ocasión y con música propia de los tiempos de romería.

La historia no es real pero bien pudo serlo. Y con esa hipótesis juegan varios amigos que se han unido para hacer realidad lo que sería ahora un sueño con el protagonismo de la banda de música más grande de todos los tiempos.

El video que queda como testimonio gráfico de ese imaginado encuentro sitúa al espectador en el entorno de Doñana e intercala imágenes de hermandades rocieras haciendo el camino con las de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Estas imágenes corresponden a la sesión de fotos de Tittenhurst Park en agosto de 1969, conocida por ser la última en la que posaron los cuatro beatles juntos, al término de la grabación del álbum Abbey Road.

Precisamente el montaje lanzado ahora en las redes por sus autores utiliza como base el tema Here comes the sun, compuesto por Harrison para el mismo album, el último grabado (no el último publicado) por The Beatles, pero interpretado en su versión más rociera. El tema musical está arreglado por @Tontimerweber, perfil de Twitter e Instagram de uno de los autores del vídeo, que cuenta con la interpretación con la flauta y el tamboril de @Tomaseltamborilerooficial y a la guitarra, de @Chicho_Chichonsius.

El concepto y montaje del vídeo es de @Su_Penkissima y la edición de vídeo, de @DrVertov. Los textos de los créditos, que empiezan situando la acción en “Romería del Rocío 2022, Almonte (Huelva)”, son de @MartaGNavarro.

“Los peregrinos ingleses, que en 2020 y en 2021 fueran los únicos peregrinos de la romería del Rocío, han vivido por fin la experiencia y el ambientillo que llevaban buscando todo este tiempo”, escribía este sábado en Twitter @Su_Penkissima a modo de presentación del montaje, que va camino de hacerse viral.

Los peregrinos ingleses, que en 2020 y en 2021 fueran los únicos peregrinos de la romería del Rocío, han vivido por fin la experiencia y el ambientillo que llevaban buscando todo este tiempo.Feat. @TontimerWeber, @DoctorVertov pic.twitter.com/5Yfq1LA6DX — ★ Penko (@Su_Penkissima) June 4, 2022

Lo mismos autores, naturales de Sevilla la mayoría, ya firmaron un trabajo parecido en diciembre pasado con The Beatles como protagonistas, al ubicar el mítico concierto en la azotea de los estudios Abbey Road en una terraza del Barrio de Santa Cruz, con la Giralda al fondo.