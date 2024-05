Las 10 normas para cuidar Doñana durante el paso de las hermandades de camino a El Rocío

El camino que atraviesas está lleno de vida, ¡Cuídala y respétala!. Disfruta con la visión y los sonidos del campo, pero no alteres; no arranques plantas ni destruyas agujeros; pueden ser madrigueras o refugios de animales.

La toallita a tu bolsita. ¡Cuando vayas al baño no hagas daño! Guarda la toallita en bolsas. Sé cuidadoso con las colillas. Contienen plásticos y contaminantes y suponen un riesgo para la naturaleza ¡Llévatelas!

Los envases abandonados son un peligro para todos. Las botellas abandonadas provocan incendios y son una trampa mortal para muchos pequeños animales que buscan refugio en ellas y luego no pueden salir

La salud del camino es nuestra salud. La basura que no se ve también contamina. Pequeños residuos como tapones degradan con el tiempo y pasan a formar parte del suelo en forma de microplásticos

No malgastes el agua. Los abrevaderos no son para fregar y el agua de beber no es para lavarse.