Vox ficha a Wenceslao Font como candidato a la Alcaldía de la capital

Wenceslao Font Briones será el candidato de Vox a la Alcaldía de Huelva en las elecciones municipales. Tal y como avanzó ayer Huelva Información en su edición digital –y más tarde confirmó el propio partido–, el onubense ha decidido dar el paso de encabezar la candidatura de la formación de Abascal para el 26-M tras presentar su baja en el PP el pasado lunes. Lo hará como independiente y su deseo es “aportar” desde “la entrega, la honradez y la justicia”.

La suya no fue una marcha sencilla. Así lo explicó el propio onubense en la tarde de ayer, durante una comparecencia en la que fue presentado por el presidente provincial de Vox, Rafael Segovia, y el vicesecretario de Organización a nivel nacional y candidato al Congreso por Huelva, Tomás Fernández Ríos.

“Lo dejé de una manera complicada. Me costaba trabajo dejar la política. Pero llegó un día en el que no me sentía lo suficientemente útil y pensé que necesitaba un descanso. Fue un pequeño periodo de transición, lo pensé durante un par de meses, y al final di el paso”, explicó el onubense, quien en su última etapa en el PP fue el responsable de redes y miembro del equipo de trabajo de la candidata municipal popular, Pilar Marín.

Entonces le llamó Segovia y cuando, a la pregunta de Font Briones sobre qué proyectos contemplaba Vox para la ciudad Huelva, el presidente provincial le dijo que todo lo que él considerase conveniente para mejorar la capital, la sintonía se convirtió en convencimiento. Fernández Ríos lo definió como “un enamoramiento rápido”.

Y es que esta no era la única vez que desde Vox le ofrecían integrarse y liderar el proyecto. La primera tuvo lugar hace cuatro años, cuando no accedió a la petición de Segovia, quien finalmente fue el candidato a la Alcaldía de la capital en aquellas municipales y quien desde el 2-D es uno de los doce parlamentarios andaluces de Vox en Sevilla.

Entonces Font Briones militaba en el PP, como hizo durante tres décadas y hasta hace exactamente una semana. Segovia buscaba de “al mejor alcaldable para Huelva” y le planteó la posibilidad. “Wenceslao es una de las personas más leales que conozco y me dijo que no. Me explicó que sintonizaba con nuestros valores pero que no veía que era el momento de dar el cambio. Respeté su decisión lógicamente”, comentó el presidente provincial de Vox.

También Font Briones mostró su punto de vista sobre aquella negativa: “Mientras me mantuviese útil en donde estaba, me sentía con la obligación de seguir trabajando porque la honradez, la fidelidad y la lealtad son valores que debemos tener todas las personas que trabajamos en este oficio”.

Pero cuando Segovia tuvo conocimiento a través de la prensa de la reciente marcha del onubense de las filas del PP, volvió a llamarle. En aquel momento Font Briones tenía, según él mismo apuntó, “cientos de llamadas y mensajes en el teléfono”. Le pedían que no se fuera “porque las personas buenas no se pueden ir de la política, sino que tienen que continuar porque son necesarias”. Y es que, a su juicio, “en la calle se aprecia muchas veces más a las personas que luchan por ideales y que escuchan a la gente sencilla”.

Rafael Segovia "Es el candidato ideal. Su amor por Huelva es correspondido y tiene una ilusión desbordante"

En el transcurso de aquella llamada de Segovia “había tal ilusión que a los cinco minutos ya no hablábamos de temas personales, sino de qué hacer los cabezos de Huelva porque los dos somos unos enamorados de la ciudad y yo estoy encantado de que Wenceslao se haya sumado a nuestro proyecto”, señaló el parlamentario.

Él buscaba a una persona “que realmente estuviera enamorada de Huelva y que ese amor fuera un amor correspondido”y en su opinión, “Wenceslao es una persona muy cercana a todos los onubenses, ya que todos sabemos que no tiene enemigos, sino que no tiene más que amigos”.

Sin embargo, esto no era suficiente. Vox también quería a un candidato con conocimiento de los problemas de Huelva y capacidad para resolverlos. Y “si a eso le añadimos que tiene experiencia y encima una ilusión desbordante por trabajar en favor de Huelva y de los onubenses, yo considero que hemos dado con el candidato perfecto”, dijo Segovia.

La ilusión de Font Briones por su ciudad viene de lejos. Él mismo recordó que desde que era un niño observaba en la calles las cosas que deberían cambiar y se lo comentaba a su padre porque le gustaba estar “preocupado” por su entorno. Fue delegado en el instituto con la ilusión de sumarse al 3 de Marzo, como así ocurrió y, ya en la etapa universitaria, siendo delegado de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, se sumó a nuevas reivindicaciones, como la de que la Gota de Leche fuera para la Onubense.

Al poco le ficharon en el PP, donde entró “con una gran ilusión y con la idea de seguir trabajando por Huelva”. Y así ha estado toda su vida, según manifestó. Hasta que consideró que debía cerrar su etapa en Partido Popular, donde deja a “muchísimos amigos” cuya amistad asegura haber labrado con el paso de los años.

Ellos le han reconocido, según explicó que ha dado “el todo por el todo”, por lo que se sienten “agradecidos” y “contentos de que siga en política porque quieren, igual que yo, una Huelva mejor”. Y eso es algo que, bajo su punto de vista, “se puede hacer desde distintos caminos con un mismo fin”.

Wenceslao Font "Yo quiero ser útil. Mi vida ha sido una entrega a la ciudad y hoy me vuelvo a comprometer por ella"

“Yo quiero ser útil (...). Mi vida ha sido una entrega a la ciudad y yo hoy aquí me he vuelto a comprometer a seguir luchando, a continuar trabajando, mirando a Huelva a los ojos y seguir con el corazón por todos los onubenses. Y seguiré llamado a todas las puerta de los ciudadanos para preguntarles qué podemos hacer para mejorar”, avanzó Font Briones, quien mostró su deseo de que guste que se haya quedado en la vida política, donde trabajará “arduamente” por conseguir el Ayuntamiento.

Fernández Ríos, por su parte, se refirió a Vox como un partido “integrador” y destacó que el candidato municipal aportará experiencia y un conocimiento profundo de la realidad de la ciudad y de lo que Vox quiere hacer. La lista completa, según indicó, se conocerá hoy, cuando está previsto la celebración de un acto en La Merced al que acudirá el secretario general del partido, Javier Ortega Smith.

No obstante, avanzó que la lista municipal será heterogénea, con distintos tipos de perfiles y con personas que vienen de la sociedad civil. No es el caso del número uno, ya que Fernández Ríos aseguró que para Vox no es un estigma haber ostentado un cargo público o venir de la política. Porque, según manifestó, las candidaturas se miden en función del proyecto y de los objetivos. Un proyecto sobre el que Font Briones avanzó que será “muy bonito, ambicioso e ilusionante”.