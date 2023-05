Pilar Miranda sobre los pactos: "Tenemos mayoría suficiente para gobernar"

Pilar Miranda será la próxima alcaldesa de Huelva. La candidata del PP ganó las municipales en Huelva con 13 concejales y se quedó a uno de la mayoría absoluta. Necesitará de un voto más o bien la abstención de algunas de las formaciones representadas en el pleno para su toma de posesión del 17 de junio. Todas las miradas se vuelven sobre Vox, el aliado natural de los populares y con quien mantiene acuerdos en otras provincias o administraciones. "Tenemos la mayoría suficiente para gobernar. Tengo el honor de ser la primera alcaldesa de Huelva. Lo vamos a hacer con diálogo y consenso. Hablaremos con todas las fuerzas políticas, analizando los proyectos que tengan independientemente de su ideología", ha anticipado.

Miranda no se posiciona sobre una futura entrada de Vox en el equipo de Gobierno. De hecho ha dejado entrever en su primera rueda de prensa tras los noche electoral que su prioridad es gobernar en solitario porque "tenemos la mayoría suficiente para gobernar con 13. Vamos a estar abiertos a cualquier tipo de iniciativa de Vox o de otro partido. Ayer me llamaron Gabi y Wenceslao. Se abre una etapa de consenso. Dejando claro que tenemos la mayoría suficiente para gobernar nos abrimos a dialogar con todos".

Sin llegar a afirmarlo de forma rotunda ha incidido una y otra vez en que "tenemos la posibilidad de gobernar en minoría y habrá muchos puntos en los que podremos ponernos de acuerdo según vengan los proyectos". En ese escenario recuerda que "somos un equipo de consenso. Teniendo la mayoría suficiente para gobernar llegaremos a acuerdos puntuales en todo lo que sea bueno para Huelva".

Su primera medida tras la proclamación como alcaldesa será "analizar las obras en marcha porque hay algunas que me parecen una barbaridad y luego reactivar los servicios públicos. Es lo primero que me planteo". Su reto inmediato será "digitalizar el Ayuntamiento y hacerlo alternativo". Sobre las obras ha insistido en que "hay obras que tenemos que ver si podemos modificar como por ejemplo La Orden y otras con materiales que yo no habría puesto". En este sentido añade: "Hay que reactivar licencias y relanzar proyectos con el Puerto".

Para todo ello "quiero ser muy rápida. Comenzar a trabajar desde el primer día, tener el equipo preparado". En intervención ha agradecido "a todos los onubenses el respaldo mayoritario. Hemos conseguido ese cambio que Huelva necesitaba. La ciudad estaba paralizada y ya hoy hemos a ponerla en marcha".

Por delante tiene "un proyecto de ciudad con un equipo maravilloso. Hemos sido la capital de provincia con el mayor crecimiento de Andalucía. Nos da la mayoría suficiente para gobernar, a 101 votos de la mayoría absoluta. Esa Huelva parada se va a poner en marcha ya".

Sobre la duración de su mandato y el tiempo que aspira a ser alcaldesa ha bromeado. "Mi marido me lo ha preguntado esta mañana cuando se ha levantado y le he dicho Pepe, dios proveerá". Ser la primera alcaldesa de Huelva "es una enorme ilusión para mi, pero no a nivel personal sino por la oportunidad de trabajar por mi tierra. El objetivo es poner a Huelva donde se merece, que ha estado abandonada por muchos gobiernos".