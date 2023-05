Elecciones municipales 2023: Huelva tendrá a su primera alcaldesa de la historia

El PP recupera el poder en la Gran Vía ocho años después. Lo hace con Pilar Miranda al frente, una veterana de la política municipal que apostó por dejar la presidencia del Puerto de Huelva para plantar batalla al socialista Gabriel Cruz. Será la primera alcaldesa de la historia de la capital con el apoyo del 40% de los votantes y 13 concejales. No tendrá mayoría absoluta, pero sí suficiente porque la consolidación de Vox como tercera fuerza le permite sumar un bloque de derechas sólido.

Los populares obtuvieron 15.000 votos más para casi triplicar los apoyos de 2019. Entonces se quedaron con poco más de 9.200 y cuatro ediles. El incremento es exponencial. El PP ha recuperado más de 4.000 sufragios prestados a Ciudadanos entonces y le ha arrebatado otros 2.000 a Mesa de la Ría. Casi 6.000 son los perdidos por el PSOE. El incremento de la participación completa la ecuación de la victoria de Miranda, que se ha quedado a unos 1.500 votos de la mayoría absoluta. Una de las claves del triunfo socialista en 2019 fue la desmovilización popular, por el fuerte desgaste acumulado entonces. Uno de los éxitos de Miranda durante la campaña fue la reactivación del electorado ya que ha sido capaz de aglutinar a su alrededor a todo el votante insatisfecho o con ganas de cambio. La subida de la participación a pesar del Rocío fue una demostración de todo ello. Obtuvo además 10.000 votos más que en 2015, consolidando así la recuperación tras ocho años en la oposición.

Es la triunfadora incontestable y casi única de la jornada electoral en Huelva. También sube Vox en número de votos, pero de forma insuficiente para crecer en representación. Wenceslao Font será la llave del Gobierno y suma 800 votos más. Se mantiene con dos concejales, si bien su objetivo de partida era incrementar la cifra.Los ejes de su campaña fueron claros. El aval de su gestión al frente del Puerto de Huelva durante cuatro años fue la mejor carta de presentación. Añadió un mensaje directo basado en la eficiencia y la modernización de la gestión. Se rodeó de un equipo lleno de caras nuevas, con Felipe Arias, otro veterano de la política municipal como puntal y único político curtido en batallas electorales, y una lista de profesionales ajenos ala política para reenganchar al electorado. Por mucho que las elecciones locales sean siempre diferente, las tendencias son incontrolables. La ola favorable del ascenso de la marca PP tras la victoria andaluza y la previsible en las generales le dio el último impulso. Todo sumado dio como resultado el triunfo final.

Vox y PP deberán resolver en los próximos días la fórmula de la alianza. El partido que lidera Wenceslao Font tiene la posibilidad de entrar en el equipo de Gobierno. Al PP le basta con una abstención para que la investidura de Miranda el próximo 17 de junio sea una realidad.

Los comicios de 2023 significan una vuelta al bipartidismo tradicional, al menos en cuanto a la dualidad de bloques. Así lo apuntaban los pronósticos. Solo cuatro partidos tendrán presencia en el Ayuntamiento y alineados ideológicamente. Adelante, Ciudadano y Mesa de la Ría se despiden de la política municipal durante cuatro años.La fragmentación del electorado es el mayor ene migo de los políticos con el sistema electoral español. Mesa de la Ría debió pensarlo durante las horas posteriores al cierre de los colegios. El partido localista se queda fuera del Ayuntamiento después de una década de presencia. La irrupción de otras formaciones como Por Huelva con un discurso similar terminó por liquidar a ambos. Los nuevos no lograron entrar y los que estaban se quedan fuera. Es una situación similar a la que vivió Mónica Rossi. La división de los dos partidos de izquierdas perjudicó a ambos. Adelante se quedó sin representación y la suma de fuerzas reunidas en La Izquierda de Huelva no tuvo opciones de alcanzar un segundo acta pese a que al principio de la noche lo pareció.Quien no pudo sobrevivir a la descomposición de sus siglas fue Guillermo García de Longoria. Aceptó el reto de encabezar la lista sabiendas del difícil escenario que tenía por delante. Recibió el respaldo de 1.300 votantes. Insuficientes para salvar al menos su acta de concejal. Este 28M significa el final de la historia de Ciudadanos en la política municipal onubense, por más que haya salvado algún edil en la provincia.

Tras la derrota se abre un tiempo de reflexión en el PSOE y sobre el futuro de Gabriel Cruz al frente del grupo municipal. El alcalde durante los últimos años no desveló su intención de seguir como líder de la oposición o no.