Felipe Arias: “Pilar Miranda apostará por un parque de viviendas a precio asequible y un modelo de construcción sostenible”

El número 2 de la candidatura de Pilar Miranda a la Alcaldía de Huelva, Felipe Arias, ha presentado las propuestas en materia de vivienda que la popular va a desarrollar en Huelva, “con las que va a apostar por ofrecer a los onubenses un parque de viviendas a precio asequible y por un modelo de construcción sostenible”. En este sentido, Arias ha señalado que frente a este modelo, “en el que se proponen medidas reales, está el oportunismo del Partido Socialista, con leyes vacías que no solucionan los problemas reales de los ciudadanos y que sólo tienen fines electoralistas”.

Para Arias, la política actual del Ayuntamiento de Huelva en esta materia “demuestra una vez más la desidia con la que gobiernan y que la falta de gestión hace que los onubenses se vean perjudicados”. De hecho, el popular se ha hecho eco de una noticia publicada hoy que indica que Huelva tiene la segunda vivienda en alquiler más cara de Andalucía, “con una subida trimestral del precio del alquiler del 31’7%, que posiciona a la provincia como la segunda de Andalucía con el alquiler más caro. Los números hablan y no se están haciendo las cosas bien”.

Arias también ha lamentado que frente a otros ayuntamientos que “sí hacen los deberes”, el Ayuntamiento de Huelva no hace más que perder oportunidades para facilitar el acceso a la vivienda a los onubenses, “y eso ha hecho que hayamos llegado a una situación en el tema de la vivienda que nos preocupa”. Concretamente, el número dos has trasladado que la Junta de Andalucía en marzo del pasado año, con cargo a los Fondos Next dentro del programa Eco-Vivienda, convocó muestras de interés a los ayuntamientos para propuestas de promociones en suelos de titularidad municipal para, o bien promoverlos directamente, o en colaboración público-privada “y el Ayuntamiento de Huelva presentó una propuesta para 510 viviendas en Marismas del Odiel. Una propuesta que quedó en eso, en propuesta, porque no continuaron con los trámites necesarios ni cumplieron con los plazos, por lo que el proceso no se pudo hacer efectivo y por su ineficacia a la hora de gestionar les negaron el acceso a una vivienda a precio asequible a 510 familias onubenses”.

Además, ha continuado el popular, “este mismo año, la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de los ayuntamientos, con cargo también a fondos europeos, una ayuda para entornos de rehabilitación, y el Ayuntamiento tampoco ha presentado ninguna propuesta para rehabilitar barriadas de la capital”. “Por culpa de la falta de interés del actual equipo de Gobierno, Huelva tampoco ha podido optar a los 60 millones de euros que el Gobierno de Juanma Moreno ha ofrecido y del que finalmente 15 áreas de barrios de otros municipios andaluces sí pudieron sacar partido, porque ellos sí que cuentan con unos gobernantes que se preocupan por su bienestar”, ha indicado Arias.

Igualmente, ha explicado el popular, en 2020, en materia de regeneración y rehabilitación residencial y urbana, “Huelva no presentó ninguna propuesta a la convocatoria que la consejería de Fomento hizo a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, así que Huelva tampoco pudo beneficiarse de las subvenciones por valor de 27 millones que la Junta de Andalucía puso sobre la mesa”.

Tal y como ha señalado Arias, ésta continua pérdida de oportunidades tiene que acabar para Huelva, “y por eso con Pilar Miranda en el Ayuntamiento las ayudas se van a aprovechar y se va a pelear por todos los recursos que puedan llegar a Huelva”. Para Pilar Miranda y su equipo, “va a ser su prioridad la construcción de viviendas a un precio accesible para la mayoría, con un modelo que incremente la oferta de viviendas a precio asequible para que el mercado se autorregule, algo que está muy lejos las propuestas intervencionistas que el Gobierno de España quiere llevar a cabo a través de la Ley de Vivienda, que no es más que el enésimo anuncio electoral del PSOE ante una cita con las urnas”.

En lo que respecta a este tema, Arias ha incidido en que “frente a esta forma de gestionar, con leyes vacías, está el modelo desarrollado por Juanma Moreno, con propuestas reales que se traducen en 10.000 viviendas para los andaluces en los últimos cuatro años, y esa va a ser la misma forma de gestionar que va a llevar a cabo Pilar Miranda cuando sea la alcaldesa de Huelva”.

Así, entre las medidas que Pilar Miranda va a desarrollar en Huelva está la creación de un portal de Vivienda en la web del Ayuntamiento de Huelva que reúna toda la información relativa al parque público, requisitos de acceso, asesoramiento, etc. , “información y transparencia para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos”.

Igualmente, van a promover la cesión en régimen de alquiler preferente y asequible del parque de vivienda pública municipal a las familias desahuciadas o en riesgo de exclusión social, “porque a nosotros sí nos preocupan las familias y por este motivo, también promoveremos un Programa de Vivienda Social, con el fin de atender a aquellas familias con necesidades más acuciantes de vivienda y con problemas económicos”.

También se va a crear una Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, y se va a trabajar con el sector para que las viviendas de protección oficial y promoción pública que promueva el Ayuntamiento sean accesibles para los que más las necesitan realmente. Para ello, se va a incrementar al máximo la transparencia y el control periódico en las adjudicaciones de vivienda sometida a algún régimen de protección o provenientes de enajenaciones del patrimonio público del suelo. Y se va a replantear el plan municipal de vivienda, para adaptarlo a las necesidades actuales.

Con estas propuestas, Arias ha señalado que se trata de un conjunto de medidas que demuestran que Pilar Miranda “cuenta con una hoja de ruta para las políticas de vivienda en Huelva, con iniciativas pensadas para que todos los onubenses tengan acceso a una vivienda y para que los jóvenes puedan independizarse e iniciar un proyecto de vida en su ciudad”. En definitiva, ha concluido el popular, “se trata de dos formas de gobernar: la de Pedro Sánchez y Gabriel Cruz, a los que sólo les preocupan la proximidad de las elecciones y mantenerse en el sillón, en vez de las necesidades reales de los ciudadanos; frente a la de Juanma Moreno y Pilar Miranda, que ponen al ciudadano en el centro de su acción política con el único objetivo de mejorar la vida de las personas”.