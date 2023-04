Pilar Miranda asegura que ejecutará "actuaciones urgentes" de limpieza y mantenimiento en El Torrejón

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado el barrio de El Torrejón como parte de su ronda de encuentros para escuchar a los vecinos con el objetivo de tomar nota de sus necesidades y demandas.

Así, durante un paseo por el barrio, Miranda ha podido comprobar "cómo es de necesaria una actuación urgente de limpieza, mantenimiento y reparación de sus calles". "No podemos consentir que los vecinos de El Torrejón tengan que vivir en estas", afirma.

Para Miranda, “es fundamental mejorar los servicios públicos municipales para este barrio y por eso me he comprometido a trabajar en este sentido cuando sea la alcaldesa de Huelva”. Entre otras actuaciones, la candidata ha trasladado que su intención es limpiar todos los solares que no tienen uso actualmente, “para que no se conviertan en basureros y focos de infección cómo lo son ahora”. Además, la popular ha asegurado que realizará una reposición de la arboleda del barrio, “ya que muchas zonas carecen de ella o no están en las mejores condiciones por la falta de mantenimiento”.

Otras de las iniciativas que la candidata popular quiere poner en marcha en El Torrejón es una completa rehabilitación de la parcela aledaña al parque Juan Duque, la cual se habilitará para la práctica del deporte y contará con juegos infantiles, “se trata de un lugar que actualmente está abandonado, lleno de basura y con árboles caídos a pesar de que tiene mucho potencial, y por eso me gustaría ofrecer a los jóvenes del barrio este espacio para que tengan alternativas de ocio, y a los niños para tengan más sitios para jugar”.

Durante la visita al Torrejón, Pilar Miranda también ha querido destacar el papel que la Junta de Andalucía ha tenido en el desarrollo de los vecinos del barrio "gracias a las aportaciones económicas de la consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad". Así, expresaba que "la inversión que ha destinado la Junta de Andalucía ha permitido, entre otras cosas, que las asociaciones que trabajan con los más vulnerables en barrios como El Torrejón puedan desarrollar sus programas de ayuda y reinserción, para, a través de la formación y los talleres que imparten, ofrecerles la oportunidad de salir de esa situación para que traten de conseguir un proyecto de vida propio”.

En este sentido, Pilar Miranda ha lamentado que "el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, con Gabriel Cruz a la cabeza, esté devolviendo un alto porcentaje de los fondos transferidos por la Junta de Andalucía para fomentar la inclusión social en lugar de invertirlo en los barrios más desfavorecidos de la ciudad", “y esto no puede suceder, porque la gente espera que cuando se destina un dinero para ayudar a las personas, para invertir en los barrios, se gestione y se gestione bien; eso es lo que hace el Gobierno de Juanma Moreno, y eso es lo que yo pienso hacer cuando sea la alcaldesa de Huelva”.