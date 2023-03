Pilar Miranda asegura que trabajará para "corregir el caso circulatorio" de la Avenida Manuel Siurot de Huelva

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Huelva, Pilar Miranda, ha mantenido un encuentro con la junta directiva de la asociación de vecinos Mirador del Conquero. Durante el encuentro le han trasladado "el malestar vecinal, no solo entre los residentes de la zona sino entre los usuarios de una de las principales arterias de circulación de la capital, la avenida Manuel Siurot, que ha dejado de contar con un doble sentido de circulación".

En este sentido, la candidata ha reprochado el "caos circulatorio" que se está viviendo en general en la ciudad en los últimos años y "que necesita de medidas urgentes para una correcta organización del tráfico", “un caos que se ha visto incrementado en los últimos meses por la mala planificación de las obras municipales, las cuales están provocando las quejas de vecinos, taxistas, comerciantes y servicios de carga y descarga”.

Para Miranda el actual equipo de Gobierno "presenta las cosas como hechos consumados, algo que provoca la indignación y la sorpresa de los vecinos por no ser consultados ni informados de los planes de peatonalización y obras de sus barrios", “y una ciudad tiene que construirse de la mano de los vecinos, no dándoles la espalda”.

Así, ante el cambio de circulación de la avenida Manuel Siurot, "realizado una vez más sin consenso por el actual equipo de gobierno municipal", la popular ha trasladado que, atendiendo a una petición ciudadana, "en cuanto llegue a la Alcaldía estudiará adaptar el proyecto para mantener el doble sentido en la vía, para que no se limite el acceso al barrio de La Orden y la zona Norte de la ciudad, además de dejar aislados a los vecinos de la barriada del Parque Moret”.

El cambio de movilidad en el cabezo, ha insistido Miranda, “se ha realizado de manera unilateral y sin tener en cuenta a aquellos que ahora están sufriendo las consecuencias, como son las personas mayores que residen en la zona, que dependen de autobuses y taxis para salir de casa y que ahora tienen que dar un rodeo para llegar a sus casas, además de aguantar atascos”.

Respecto a los atascos, la popular también ha recordado que “están bloqueando esta avenida a la hora de entrar y salir de los centros escolares y de trabajo, algo que demuestra que el proyecto no está bien diseñado y que no cumple con los requisitos necesarios para la movilidad de la zona”. Y es que, prosigue, "no hay que olvidar que en el trazado de la avenida se encuentran los Institutos de Bachillerato Alto Conquero y Pintor Pedro Gómez, además del Colegio Montessori y las instalaciones de la Ciudad Deportiva y de Aguas de Huelva". “Además otro inconveniente es la búsqueda de aparcamiento, que se está convirtiendo en una odisea para los vecinos cuando llegan a sus casas del trabajo”, ha apostillado la candidata.