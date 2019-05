La “sorpresa” de Paco Bella en Almonte y Punta como caso aparte

“La verdad es que no lo esperaba”, reconocía ayer Ignacio Caraballo, en un arranque de sinceridad, sobre la victoria del ex alcalde y ex senador socialista Francisco Bella en Almonte con su nueva formación. Ilusiona ha logrado allí 9 concejales y tiene en su mano, mediante pactos, arrebatar la Alcaldía al PSOE de Rocío Espinosa. Es uno de esos ayuntamientos en los que “siempre se da un porcentaje de sorpresa”, dijo Caraballo, “aunque han sido pocos en estas elecciones”. Otro caso es el de Punta Umbría, donde sí gana el Partido Socialista entre otra gran fragmentación, en la que el UPU de José Carlos Hernández Cansino, dijo el secretario general socialista, es la nota discordante. “Es complicado pero vamos a intentar que Aurora Águedo siga como alcaldesa”.