Moreno ratifica su apuesta por la regulación de regadíos en Doñana e impulsa a los candidatos del PP en Huelva

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha respondido en Huelva contra quienes le tildan de “peligroso andalucista” por reclamar para Andalucía "los mismos servicios, recursos y financiación que otros territorios", advirtiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que “una cosa tengo clara, no voy a permitir que manchen y pisoteen el buen nombre de esta tierra, o que mientan permanentemente con las cosas que estamos haciendo con Huelva y Andalucía”. “Y tampoco voy a permitir que no nos traigan los recursos suficientes y el agua que necesitamos, voy a defender Huelva y Andalucía, me cueste lo que me cueste, me critiquen lo que me critiquen o me amenacen lo que me amenacen”.

En un acto en Huelva para presentar las candidaturas del PP en la provincia que contó con la presencia de unos 70 cabezas de lista, el líder popular ha destacado que “a Andalucía ahora se la respeta porque somos una comunidad seria, trabajadora, responsable, gestora, que se ha consolidado como tercera economía del país”. “Tenemos ambición y potencial para estar ahí, para vivir como las regiones más prósperas y trasladar riqueza al conjunto de España”, ha señalado, lamentando a continuación que para ello “necesitamos también que el Gobierno de España nos respete”.

Moreno se refería así a las críticas recibidas por la proposición de ley para la ordenación del territorio en el Condado de Huelva. “¿Qué he hecho de malo?” se ha preguntado, para recordar que se trataba de una propuesta incluida en el programa electoral “para dar solución a un problema que no he creado, que me ha dejado heredado la anterior administración, y que los ciudadanos han aprobado” con su voto en las pasadas autonómicas.

“Pero desde el Gobierno central me dicen que soy un soberbio por querer sentarme con ellos a discutir cuál es su solución al problema”, ha criticado, para reprochar a continuación que los problemas no se solucionan “cruzándose de brazos” y “dejando que se pudran”, sino “buscando soluciones, que es lo que hemos hecho”. “Si alguien tiene una solución mejor, estamos abiertos para escucharla, para plantearla y discutirla, pero desgraciadamente no hay, solo proponen que Huelva no pueda tener tanta capacidad agrícola”, ha lamentado.

Para Moreno, la única propuesta que lanza el PSOE es “condenar al paro y a la marginación a las más de 100.000 personas que trabajan en el sector más pujante de la provincia, donde se ha hecho enorme esfuerzo por ser eficiente y donde agricultores y ganaderos dan la cara por medio ambiente”. Por eso, el líder del PP ha asegurado que “Huelva tiene que prosperar, crecer, desarrollarse, mirar al futuro y avanzar, y no vamos a permitir que le pongan palos en las ruedas”. “Si no se pueden hacer transferencias de agua, ni desaladoras ni pantanos, ¿qué quieren que hagamos para que Andalucía siga prosperando? ¿Que nos esperemos sentados que llueva? Y si no llueve, ¿qué hacemos?”, ha inquirido.

“Puede prosperar un modelo de equilibrio y protección al medio ambiente junto al desarrollo económico o un modelo radical que estrangule las posibilidades de progreso”, ha planteado. Así, ha apuntado la conveniencia de que a partir de junio, ayuntamientos y Junta de Andalucía estén alineados y en complicidad y sintonía para “poder hacer cosas juntos”. “Es una oportunidad única e irrepetible para poner a esta tierra en la senda de futuro si todos trabajamos en la misma dirección”.

“Un destino para los inversores”

Moreno ha apelado a que esa transformación y mejora llegue también a Huelva de la mano de Pilar Miranda, a quien ha elogiado su labor al frente del Puerto. “Si ha sido capaz de tanto con todas las dificultades que ha encontrado, qué no será capaz de hacer en la ciudad”, ha razonado. La candidata a la Alcaldía de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado la importancia de conseguir convertir a Huelva en un destino prioritario para los inversores, “porque que vengan inversiones a Huelva significa generar más empleo, y por eso siempre vamos a estar del lado de los que quieran venir a invertir a Huelva, impulsando políticas para generar oportunidades y que los ciudadanos puedan desempeñar su profesión en Huelva, sin tener que marcharse fuera de su tierra”.

Oportunidades como el hidrógeno verde, ha continuado la candidata, “porque Huelva tiene una ocasión única con la que no cuentan otras ciudades de acoger proyectos clave en la transformación energética, pero para que se desarrollen con éxito necesitan el apoyo y la implicación del Ayuntamiento”. Para terminar, Miranda ha querido poner el foco en el momento histórico que se puede vivir en Huelva en 2023, “ya que por primera vez podemos tener la suerte de contar con tres gobiernos unidos, con todos remando en la misma dirección”. Para conseguirlo, la popular asegura que espera contar con el apoyo de los ciudadanos para ser alcaldesa el próximo 28 de mayo, “para que junto a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno, y con un gobierno amigo de Huelva en la Junta de Andalucía, liderado por Juanma Moreno, poner a nuestra ciudad en el sitio que se merece”.

Por su parte, Manuel Andrés González ha destacado que en las últimas elecciones andaluzas se produjo un cambio histórico en la provincia de Huelva, nunca antes habíamos conseguido ser la fuerza más votada en unas elecciones andaluzas y, ahora, queremos consolidarlo el próximo 28M, para ello “contamos con los mejores candidatos y candidatas”.

González ha insistido que “el pasado 19 de junio se abrió un nuevo camino” para la provincia de Huelva y “en esa dirección van a seguir trabajando nuestros alcaldables” en sus municipios con “eficacia en la gestión, con moderación, con tranquilidad y buscando soluciones a los problemas de los ciudadanos”. “Los ciudadanos saben que pueden confiar en las políticas del Partido Popular porque sabemos lo que hay que hacer para que las cosas funcionen. Es el momento de seguir avanzando, de seguir construyendo y transformando esta provincia donde los onubenses pidieron cambio y tiñeron de azul el mapa hace menos de un año”.