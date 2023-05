Elecciones Municipales Huelva 2023: Adelante Andalucía reivindica la necesidad de cumplir la Ley de Memoria Histórica

El candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Huelva por Adelante Andalucía, Jesús Amador Zambrano, acompañado por el número 11 de su candidatura, Javier Botello, ha presentado en la mañana de este lunes en rueda de prensa uno de los pilares fundamentales de su programa electoral, como es "la necesidad democrática de recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo"

Así lo ha puesto de manifiesto Botello, responsable de Memoria Democrática de la formación andalucista, quien ha aseverado que "en Huelva se necesita cumplir la ley que el Gobierno de Gabriel Cruz lleva incumpliendo desde hace ocho años. A pesar del informe de la subcomisión municipal, que aconsejaba cambios en el callejero y cambios en los honores municipales, a pesar de los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz, que llegó a tildar al alcalde de tener una actitud hostil ante la ley, ha habido y sigue habiendo una serie de incumplimientos que nosotros no estamos dispuestos a que sigan existiendo".

A día de hoy, más de 30 calles de la ciudad de Huelva incumplen la Ley de Memoria Histórica. Avenidas, plazas y barriadas completas "honran a asesinos y a sus cómplices y esto no lo podemos permitir". Por ello, continúa, Botello, "ya sea desde dentro del Ayuntamiento o desde fuera, seguiremos luchando por esas más de 5.000 familias que sufrieron en Huelva la represión franquista y que tienen que convivir a día de hoy con sus verdugos adornando nuestro callejero".

Este es el caso de la calle Presbítero Pablo Rodríguez, situada en la popular barriada del Polvorín de la capital onubense. Una calle que, se lamenta Botello, "rinde homenaje a un sacerdote que acompañaba a los pelotones de fusilamiento porque gustaba de dar el tiro de gracia y que sigue recibiendo honores municipales mientras que los familiares de aquellas personas que sufrieron de su mano siguen viendo como su asesino en este caso no está en una lista electoral sino que convive en el letrero de su calle".

Para poner fin a esta situación, "la solución, por simple, -asevera Botello- cae por su propio peso", y no es otra que cumplir con la ley. "Es triste que un partido político tenga que llevar en su programa que una de sus propuestas sea cumplir con la ley, pero no podemos hacer otra cosa que garantizar a esas familias que no dejaremos de pelear porque la ley se cumpla y ellos recuperen la dignidad que perdieron sus familiares”.

En esta línea, Botello ha criticado que "no se trata de lo que siempre nos dicen, de mirar al pasado”. Así, el miembro de la candidatura andalucista ha enfatizado que "vivimos en una ciudad que cada verano celebra un hecho que ocurrió hace 500 años, o que se gasta el 10% de su presupuesto en un club de fútbol por el hecho de tener 135 años… No nos pueden decir que lo que pasó hace 40 es mirar al pasado. Queremos demostrar que somos la ciudad más antigua de occidente, con 3.000 años de historia, y no miramos la historia más reciente. Una historia que todavía nos persigue porque todavía hay familiares que sufren”.

"Huelva encabeza la lista de fosas comunes de Andalucía, con 118. Eso tiene que cambiar. Y la forma más simple de cambiarla es aplicar una ley", ha finalizado.