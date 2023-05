Jesús Amador: "No vamos a favorecer ni por acción ni por omisión a un gobierno de derechas"

Devolver la voz a toda esa gente que no está siendo escuchada. Con ese compromiso, Jesús Amador pretende aglutinar el voto progresista y demostrar desde la Alcaldía que otra ciudad más habitable es posible. Con el andalucismo de antaño por bandera y sin deberle nada a ninguna fuerza que imponga criterios centralistas desde Madrid, Amador busca impulsar un proyecto de garantías para las familias de Huelva.

Para esta gesta, Amador cuenta un equipo renovado que no busca hacer caja en sillones vacíos sino aportar esfuerzo y soluciones para toda la ciudad sin distinción de barrios y clases sociales. Hoy pasa por la redacción de Huelva Información para explicar a los onubenses cuáles son las bases de su proyecto de ciudad.

-¿Qué primeras impresiones le ha dejado este comienzo de campaña?

Estoy muy contento, nadie ni desde Madrid ni desde Sevilla nos ha dicho cómo tenemos que hacer las cosas. A la hora de elaborar la lista todos estábamos a disposición y nadie quería un puesto. Un equipo así te da paz para arrancar. El resumen de estos primeros compases es la grata sorpresa de que todo ha funcionado bien, quienes se han incorporado tenían ganas de hacerlo y no ha sido simplemente fichajes a cambio de algo.

-¿Con muchas ganas de obtener un buen resultado?

Sí, las sensaciones son muy buenas y en cuanto a las encuestas nos avanzan unos resultados donde podremos superar la barrera del 5% necesaria para lograr ese primer concejal que, en función de la participación, estará en torno a los 3500 o 4000 votos y el segundo 5000. En este caso el voto útil nos favorece y confiamos en el voto descontento con la derechización del alcalde Gabriel Cruz en los últimos años.

-Lo primero que dejó claro es que se presentaba porque Huelva necesita un cambio, ¿qué tipo de necesidades detectas actualmente en la ciudad?

Nuestro programa recibe el nombre de Una ciudad para vivirla porque creemos que hay que empezar a pensar en Huelva en clave habitable. Huelva no es una ciudad para producir, ni tampoco es una ciudad dormitorio, es una ciudad para poder disfrutar de la vida y creemos que desde el Ayuntamiento tenemos que favorecer este modelo.

Proponemos 'la ciudad de los 15 minutos', queremos que cualquier ciudadano tenga, a menos de ese tiempo andando, todas las gestiones de su vida cotidiana, empezando por los tramites del propio ayuntamiento en su propio barrio. Para ello, los centros sociales deben funcionar como extensiones administrativas. También queremos que haya un mercado de abastos en cada barrio y sobre todo una ciudad para vivirla tiene que tener más verde. No puede ser que algo bueno como es la peatonalización del centro se esté convirtiendo en un erial de cemento.

También proponemos autobuses gratis para todas las personas. Una medida asequible para una ciudad como Huelva con líneas nocturnas para que los trabajadores y trabajadoras puedan volver a sus casas.

-Si llegase a la Alcaldía el próximo 28M, ¿qué priorizaría de esta lista de necesidades?

La primero cambios en la organización interna del Ayuntamiento. Con una bajada de sueldo para alcalde y concejales y la creación de una Concejalía de Feminismo. Después continuaríamos atendiendo las necesidades básicas de la gente en tres pilares: vivienda, agua y luz. En vivienda aumentaríamos un 2% el alquiler social, de los 96 mil euros que se destinan ahora a los 3 millones de euros para solventar las 8.507 viviendas vacías que hay en Huelva.

En cuanto a la luz y el agua, proponemos la construcción de una comercializadora eléctrica para amortiguar las subidas de los precios de las productoras. Con respecto al agua, dejaremos de repartir dividendos. No entendemos cómo hay beneficios en la gestión si tenemos el agua más cara de todo el Estado.

-Todos conocemos las negativas consecuencias del éxodo de jóvenes onubenses que buscan un futuro fuera de nuestras fronteras, ¿qué oportunidades les ofrecería si llegase a la Alcaldía?

Es una parte muy importante de nuestro programa a la que se va a dedicar al menos un 2% del presupuesto en aspectos como planes de formación, cultura y ocio. Con este alcalde hemos visto que se lleva escolares a ver el patrimonio de Huelva cuando todo lo que han hecho ha sido una ruta por las iglesias de mano del obispado. Nosotros creemos que el patrimonio de Huelva es mucho más. Hace falta una oferta cultural mucho más amplia. Creemos que hace falta diversificar toda esa cultura para los jóvenes.

-¿Adelante Andalucía pactaría con otras formaciones para evitar un gobierno de ultraderecha?

No vamos a favorecer ni por acción ni por omisión un partido de derechas y que va a traer a la ultraderecha de la mano. Dicho esto, nosotros hemos sido muy críticos con el Gobierno de Gabriel Cruz por no querer parecerse a un gobierno de izquierdas. Nosotros no sabemos qué va a hacer Pilar Miranda distinto de Gabriel Cruz ni que ha hecho Cruz diferente de Perico Rodri. Nosotros hemos propuesto muchas medidas que podían haber girado su gobierno hacia medidas más progresistas y estas no han tenido cabida entre las que se incluyen cuestiones de memoria histórica. Por ello, nosotros pondríamos condiciones anuales para ir aprobando los presupuestos pero pasaríamos a la oposición, no entraríamos a forma Gobierno.

-Acerca de las cuestiones sobre los cabezos en Huelva, ¿Adelante Andalucía se comprometería a paralizar la urbanización de La Joya?

Si, una de las primeras cosas que haría sería abrir el cajón y ver en qué situación están ciertos permisos uno el del cabezo de La Joya y otro el de los fosfoyesos. Paralizaremos los permisos del cabezo de La Joya y haremos lo posible para que la Junta de Andalucía entienda que se puede hacer desde urbanismo para que en el edificio de Hacienda tampoco se construya encima de los yacimientos y emplazaríamos a la Junta a otro espacio como sede.

-En una frase, ¿qué le diría a la ciudadanía onubense para convencerla de que Jesús Amador debe ser el próximo alcalde de Huelva?

Si crees que hay que convertir a Huelva en una ciudad para vivirla, si crees que hay voces que no están siendo escuchadas, esas voces entrarían en el Ayuntamiento de la mano de Adelante Andalucía.