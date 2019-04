Cs ficha a García Longoria como dos de su candidatura al Ayuntamiento

Las negociaciones emprendidas por Ciudanos han llegado a buen puerto. La formación naranja ha fichado a Guillermo García Longoria como número dos de la candidatura al Ayuntamiento de la capital onubense que lidera Néstor Santos. Lo ha hecho después de que el exparlamentario popular por Huelva en la última legislatura pidiera su baja en el partido en el que entró en el año 2000. La solicitó por “motivos personales” y “consciente de que en la vida hay que cerrar etapas”.

“Siempre he tenido claro que hay que deberse a la gente por encima de las siglas y eso he intentado que marcase mi acción política. El amor a mi ciudad y a mi provincia es lo que siempre me ha movido”, señaló entonces García Longoria, quien en el día de ayer no hizo declaraciones sobre su inclusión en la lista municipal naranja.

El onubense, que fue concejal en el Ayuntamiento de la capital, diputado provincial y secretario general de los populares de Huelva, fue uno de los destacados casadistas que había en Andalucía al inicio de las primarias del PP. La dirección provincial no propuso su inclusión en las listas: ni en la candidatura andaluza ni en la de las próximas generales.

Y eso que cuando Pablo Casado vino a Huelva en noviembre para presentar oficialmente la lista al 2-D, se refirió a su exclusión al asegurar literalmente que “irá en otras listas porque es una persona a la que queremos tener muy cerca”.

Sin embargo, el fichaje de Juan José Cortés como cabeza de lista de los populares al Congreso (una apuesta personal de Casado) propició que la dirección provincial moviera ficha para situar como número uno al Senado a Carmelo Romero. Desde Madrid el comité nacional refrendó la decisión de la dirección provincial.

Y es que, antes de que se trascendiera la designación de Cortés, que generó malestar en el PP onubense, los planes de la dirección provincial pasaban por que el que el alcalde de Palos de la Frontera y diputado nacional en la última legislatura fuese el cabeza de lista al Congreso, relevando así a la exministra de Empleo, Fátima Báñez.

Con la experiencia y el trabajo desarrollado en estos años como avales, García Longoria pasará ahora a integrar la apuesta de Ciudadanos para las municipales del 26 de mayo en un puesto de peso como es el número dos. Tres fueron los concejales que en las anteriores elecciones obtuvo la formación en la capital, donde, con la Ley D’Hont en la mano, empataría a seis ediles con PP si se extrapolan los resultados de las autonómicas de diciembre.

A la espera de los resultados reales y con unas generales a la vuelta de la esquina, la entrada del expopular en la formación naranja, a juicio del líder andaluz de Ciudadanos, no enturbiará las relaciones entre ambas formaciones políticas, que gobiernan en coalición en Andalucía.

Juan Marín, además, valoró que “las decisiones personales están por encima de los partidos”, de modo que se mostró “encantado” con la incorporación de García Longoria a Ciudadanos, del que destacó su “gran valía”, juventud y la claridad de ideas.

Menos encantado se mostró ayer el presidente provincial de los populares, quien aseguró que “el tiempo ha constatado cuáles son los motivos reales” de la marcha de García Longoria del PP. Así, Manuel Andrés González aseguró que en el PP “la lealtad y la honestidad son principios que absolutamente ningún militante va a ser capaz de quebrantar”.

Según destacó, para el PP de Huelva lo importante en el día de hoy “no es la chaqueta azul o la chaqueta naranja que se quiera poner un determinado militante o un exmilitante de nuestra formación”, ya que lo fundamental, a su juicio, es “trabajar lo indecible para que Casado llegue a la Moncloa el 28 de abril, lo que será bueno para Huelva”.

“Cada uno se descalifica solo por ir o no en una lista y por tener o no tener un determinado cargo político. Eso no vale (...) Si se pertenece a un partido hay que ser consecuente con los valores que promulga”, señaló.