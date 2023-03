María Ponce, excoordinadora provincial de Ciudadanos en Huelva, ficha por Vox

Vox suma a su proyecto en la provincia de Huelva a la excoordinadora provincial de Ciudadanos (Cs) en la provincia y exsenadora de esta formación por designación autonómica, María Ponce. Así lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el presidente de Vox Huelva y parlamentario andaluz, Rafael Segovia, quien ha manifestado una "enorme satisfacción" de presentar a Ponce como nueva miembro de su equipo".

Ponce ostentaba los cargos institucionales de diputada provincial y concejal en el Ayuntamiento de Aljaraque, a los que ha presentado su renuncia por escrito "por coherencia y por decisión personal". Dicha renuncia "no es inmediata", subraya a este diario, pues no será hasta el 15 de abril cuando se haga efectiva, dado que asegura estar "pendiente de gestiones en la Diputación". Así, añade que "quiero dejar todo lo administrativo cerrado antes de abandonar el cargo".

Sobre su fichaje por Vox, María Ponce afirmaba este lunes que este paso lo da "con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de poder seguir trabajando para mejorar el futuro de los onubenses" y "convencida de que Vox es el único partido que, después de tantos años de bipartidismo y desilusiones, puede proporcionar a Huelva una oportunidad para que se desarrolle".

"Vox es el único partido que está dando la batalla cultural a la izquierda, en el que me siento cómoda, identificada y el único que me va a permitir defender Huelva como lo he estado haciendo hasta ahora y manteniendo la lealtad a mis principios", exponía.

Del mismo modo, expresaba que "siempre he seguido la línea de Vox, con los casos del trasvase, de la proposición de Ley de la Corona Norte o con la regeneración de playas", toda vez que indica que es "el partido que siempre da un paso más, inconformista y que es útil". Es por ello que, "en un momento en el que hace falta un cambio hay que buscar la alternativa diferente, no lo de siempre".

Por su parte, Rafael Segovia aseguraba que, "desde que la conozco, siempre había sentido que su ideología, sus sentimientos y sus forma de pensar coinciden con los de Vox", para después indicar que cree que "tiene todavía mucho potencial que desarrollar a medio y largo plazo en favor de Huelva y mucho que ofrecer al partido".