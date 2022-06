María Ponce añade un capítulo más a la descomposición de Ciudadanos

La marcha de María Ponce como militante de Ciudadanos añade un capítulo más a la descomposición de un partido cuyo horizonte inmediato es una refundación sobre una nueva marca. La senadora, diputada y concejal naranja renunció en enero a la coordinación provincial del partido, pero mantiene el resto de cargos públicos que ostenta. La formación le exigirá en breve su renuncia a todos ellos y la entrega de los mismos a quien Cs designe. En su despedida pública no hizo alusión a ello. Tampoco quiso hacer valoraciones a este diario ni responder al futuro de los mismos. Su ya ex partido declinó manifestarse.

Ponce argumentó que su marcha respondía a una cuestión de "coherencia personal y política" al considerar que el partido ha tomado una "una deriva insensata" y que la nueva Ejecutiva "ha traspasado líneas rojas". En un comunicado afirmó que se marcha también "en lealtad a los principios y al programa que Ciudadanos prometió cumplir" y que dice que ha visto "defenestrar de manera irremediable", así como manifestó que no se quiso pronunciar antes al respecto por "discreción" para que la noticia "no interfiriera en el devenir de la campaña electoral en Huelva".

"Como a tantos españoles, me atrajo el discurso de Albert Rivera, el sueño de una España unida, la igualdad de oportunidades para los andaluces y los onubenses o la lucha contra la corrupción. Fueron esos motivos los que me llevaron a dar el paso de militar por primera vez en mi vida en una formación política, y tener la oportunidad de representar a los onubenses reivindicando en las instituciones la inmensa deuda que las administraciones tienen con una tierra llena de oportunidades, de proyección y de talento", subrayó Ponce.

En este punto, lamentó de que "en los últimos meses ha visto un "giro de estrategia de Ciudadanos" que, a su juicio, "se ha traducido en una serie de errores" que dice no "compartir", así como que no considera "que sean los de un partido con sus raíces de centro" y ha señalado a "la moción de censura que dinamitó el gobierno de Murcia, el apoyo a la reforma laboral de PSOE y Podemos, el ponerse inexplicablemente de perfil en mociones relativas a Memoria Democrática o a inversiones ferroviarias".

Todo esto calificó como "una deriva insensata" que "hizo que cada día"le "costase más identificarse con este proyecto político". Asimismo, señaló que para ella ha habido dos puntos de "inflexión" que le hicieron "cuestionarse si realmente quería seguir perteneciendo a un partido que tomaba este camino". En este sentido, apuntó que estos son "el voto a favor de la conocida como Ley del 'sí es sí' en el Congreso" y la campaña electoral andaluza "desorganizada y a la desesperada, donde parecía que Cs se transformaba en un partido nacionalista o andalucista, perdiendo su identidad como formación política", algo que, según ha subrayado, "han marcado un antes y un después" para ella, si bien su baja como militante se produjo antes de concluir esta misma campaña.

Ponce recordó que ya en enero renunció a formar parte del Comité Provincial y del Autonómico, "denunciando a nivel interno situaciones que no sólo no se han querido solucionar, sino que se han agravado: los 'bandazos', la falta de autocrítica de su dirección, el abandono a afiliados y cargos institucionales, especialmente concejales", manifestó. "La nueva ejecutiva de Ciudadanos ha traspasado líneas rojas que me niego a respaldar como afiliada, tomando decisiones de espaldas a órganos territoriales y afilados, traicionando principios fundamentales de este proyecto y convirtiéndose exactamente en aquello que vinimos a combatir", añadió.

Sin desvelar su futuro personal ni político, sí dejó entrever que “mantendré mi compromiso hasta el final, siendo leal a quienes me dieron su confianza en las instituciones. Lo haré como hasta ahora: votando en conciencia, con transparencia y sin complejos, cumpliendo con mis responsabilidades y con los compromisos adquiridos con los onubenses y con los distintos colectivos con quienes he trabajado estrechamente".

Fuera de Ciudadanos, la carrera política de María Ponce tiene ante sí dos escenarios posibles: PP o Vox. Fuentes populares negaron ayer que existan posibilidades de incorporarla a sus listas y que por el momento no entra en sus planes. En cambio, Vox no ve con malos ojos la incorporación de una política con recorrido y experiencia.