El día de la marmota electoral que se vive desde las elecciones andaluzas del 2-D parece haberse instalado para siempre. Así, tras las generales del pasado 28-A, comienza ahora, de nuevo, otra campaña electoral: la de las europeas y municipales.

La carrera hacia estas últimas arrancó ayer en la capital onubense, donde los partidos que concurren al nuevo encuentro con las urnas, en las que los ciudadanos elegirán a sus representantes más cercanos, iniciaron su particular travesía con actos, despliegue de carteles y alguna visita ilustre.

PSOE

Los socialistas, con Gabriel Cruz a la cabeza, contaron con la presencia de la secretaria general del partido en Andalucía, quien arropó al alcalde y candidato en su objetivo de revalidar su mandato al frente del Gobierno capitalino.

Tras abarrotar el Teatro del Mar del Punta Umbría, Susana Díaz explicó en el patio de la Facultad de la Merced que la elección de Huelva para el arranque de campaña a nivel regional no era baladí: “Gabi nos dio el mejor resultado de una capital de provincia hace cuatro años y su gestión ha sido el escaparate de la labor socialista”.

Pero en la memoria de los allí presentes no estaban sólo estos dos hitos. Porque el “recuerdo entrañable” de Alfredo Pérez Rubalcaba también se hizo patente desde el mismo inicio del acto, en el que el líder del PSOE onubense, Ignacio Caraballo, aseguró que el exvicepresidente del Gobierno es “un ejemplo para todos los socialistas”.

Con los buenos resultados de las recientes generales como punto de partida (el también presidente de la Diputación destacó que su partido ha aventajado en 53.000 votos al PP y la provincia ha sido porcentualmente la quinta que más ha contribuido a la victoria de Sánchez), Gabriel Cruz dejó claras sus premisas.

La primera fue contundente: “Mi compromiso es con Huelva y con la gente de Huelva, nada más”, aseguró. Pero ese compromiso, según aseguró, le viene desde su socialismo, toda vez que “yo soy lo que soy porque soy socialista y tengo un partido detrás mía sin el que no soy nada”.

El alcalde y candidato expresó su deseo de que los ciudadanos revaliden su confianza en él, así como de ser el regidor que verdaderamente quieren los onubenses a sabiendas de que no quiere eternizarse, sino ser un orgullo por su gestión. “Yo no quiero reiniciar Huelva, yo quiero que Huelva no pare”, señaló también en referencia al lema de la campaña del PP.

Convencido de que ganará las elecciones y gobernará “en solitario y con bastantes más concejales” que los obtenidos en 2015, mostró su ilusión por seguir al frente del Gobierno local y agradeció la presencia, entre otros, de la madre de Carolina Marín, Toñi Martín, y de José Borrego, el presidente del comité de expertos de la Mesa de Participación de los Fosfoyesos que “pondrá encima las alternativas para que Huelva resuelva de una vez por todas un problema que no es de industria sí o no, porque Huelva no renuncia a su carácter industrial, de progreso y empleo”. Pero Huelva, según manifestó, “no quiere residuos, sino una ciudad limpia y disfrutable y eso está en nuestra mano”.

Tras declararse heredero de Marín Rite, al que se refirió como “un alcalde como la copa de un pino”, agradeció a quienes le han acompañado en estos cuatro años el trabajo realizado. Una labor en la que, en sus palabras, “no nos ha temblado el pulso” a la hora de defender las señas de identidad y la igualdad de los ciudadanos, al apostar por el progreso y la industria sin complejos, al apoyar la cultura o al exigir “las mismas oportunidades para defender las potencialidades de Huelva”. Asimismo, manifestó que “vamos a seguir siendo la cuna del Decano”.

“Orgulloso de haber abordado un mandato sin mirar atrás”, recordó que cuando el PSOE accedió a la Alcaldía el Ayuntamiento estaba endeudado (si bien a final de este año estará “en los límites de estabilidad”) con servicios públicos destrozados, empresas públicas en disolución y trabajadores cobrando tarde y mal. Cruz habló de los logros de estos cuatro años y también dejó claras dos cosas. Que “sin los colectivos vecinales, sociales y culturales no somos nada” y que tiene “muchas más ilusión que hace cuatro años”.

Al igual que el candidato, la secretaria del PSOE-A también se mostró convencida de que los onubenses le permitirán gobernar holgadamente. No en vano, Díaz destacó las dos cualidades que hacen del regidor el candidato idóneo son su “humanidad” y su “inteligencia”. Además, señaló que “no se arruga” a la hora de defender a Huelva, incluso por encima de las siglas.

Sin embargo, animó a todos a “rematar la faena” tras un 2-D que, en su opinión, ha servido para que en las generales “el país diera una lección”. “Vayamos barrio a barrio y casa a casa y expliquemos que no hay que relajarse, sino seguir apretando para rematar la faena”, manifestó.

PP

Los populares comenzaron su andadura de estas dos semanas en la sede de la calle Alonso Sánchez. La candidata, acompañada por buena parte de su plancha, fue presentada por el presidente provincial, Manuel Andrés González, quien expuso su convencimiento de que “vamos a hacer historia en Huelva, que a partir del día 27 va a escribir su futuro con nombre de mujer, protagonizada por un torbellino como es nuestra candidata, que durante un año, se ha pateado todos los barrios de la ciudad para conocer sus necesidades”. Entre los asistentes, González destacó también la presencia de la delegada del Gobierno, Bella Verano y la presidenta del Puerto, Pilar Miranda.

La aludida, Pilar Marín, comenzó con el tópico de la “ilusión” para recordar “no el programa electoral, sino el contrato que hemso suscrito con los onubenses y que tiene que ver son su futuro en los próximos cuatro años; no podemos permitir que nadie acabe estos quince días sin conocer el contenido del mismo porque tiene que ver con todos, con una Huelva mejor”. La anécdota de la presentación fue el final, ya que cuando se aprestaban a pedir un voto a los onubenses, se produjo un apagón de todas las luces de la sede.

Ciudadanos

El Paseo de la Ría fue el escenario elegido para repetir una consigna el “vamos Huelva” que coincide con el lema popularizado por su lider nacional. Su candidato, Nestor Santos, reclamó el cambio, “la opción de Gobierno que representa Ciudadanos” y aseguró que “elegir el barrio de Pescadería no es casual, ya que simboliza como pretendemos que sea la ciudad que queremos conseguir entre todos, con la Ría, como referente turístico, de ocio y de cultura”. Entre los asistentes, el número dos de su lista, Guillermo García de Longoria a quien acompañana la exconcejal y hoy directora provincial de Instituto Andaluz de la Mujer, María Martín.

Adelante Huelva

La candidatura realizó su primer acto de inicio de campaña en el Centro Social El Lazareto, en el corazón de la barriada onubense del Higueral. La candidata a la Alcaldía por Adelante Huelva, Mónica Rossi, junto con el número dos de esta lista, Jesús Amador, señalaron su pretensión “llevar al gobierno del Ayuntamiento de Huelva políticas progresistas y de izquierdas donde las personas sean lo primero”, según expresó la propia Rossi, quien reivindicó su deseo de ser “la primera alcaldesa de Huelva y llevar así la igualdad real al Ayuntamiento, para que las mujeres, los barrios y la juventud sean las prioridades del nuevo gobierno municipal”.

Mesa de la Ría

El objetivo de Mesa de la Ría es “transformar la ciudad”. La plaza de las Monjas, concretamente el templete de la música, fue el lugar elegido para desplegar un gran cartel del candidato, Rafael Gavilán, con el lema Huelva en tus manos. Gavilán, acompañado por los integrantes de su candidatura, destacó que se presenta con un equipo “muy capacitado, de solvencia profesional, con formación sobradamente reconocida y muchos años de experiencia” e indicó que “no venimos a buscar un sueldo sino a sacar a Huelva de la situación en la que se encuentra”.

Se presenta “con mucha ilusión”, tiene ante sí quince días que “son apasionantes”, en los que Mesa de la Ría va a tratar de transmitir a la ciudadanía su proyecto, “la idea que tenemos para transformar esta ciudad y llevarla al lugar que se merece”. Aseguró que darán participación a la ciudadanía en la toma de decisiones importantes de la ciudad, “empezando con el diseño de la Huelva del futuro”. En este sentido, Mesa de la Ría apuesta por cambiar el modelo económico, plantea uno basado en industria sostenible y limpia, en el sector turismo y la cultura.

Creo en Huelva

El concejal Ruperto Gallardo hizo la presentación oficial de su nuevo proyecto, la formación Creo en Huelva, de la que se cumple “un año justo desde que fue presentada en público”. También se aferró al tópico de la ilusión como elemento aglutinador de una campaña que llega con el lema Sin pedir permiso, ya que a su juicio “durante estos años me he dado cuenta que muchas formaciones piden permisos a sus ejecutivas a la hora de tomar decisiones. Nosotros vamos a luchar por Huelva y desde Huelva, sin interferencias de lo que nos manden de otro sitio”.

Vox

La formación presentó sus doce candidaturas para las elecciones municipales en un acto celebrado en la Gota de Leche, en el que no faltaron los vítores a España y a Huelva. El presidente de Vox Huelva, Rafael Segovia, destacó que hay un antes y un después de las elecciones andaluzas, “esperemos que la legislatura sea larga y Ciudadanos y PP cumplan con los acuerdos a los que hemos llegado”. Segovia animó a los presentes a unir fuerzas “para luchar porque España nos necesita como se está demostrando en Andalucía”. Subrayó que están realizando “política buena, basada en realidades”.

Por su parte, el responsable de Juventudes de Vox, Pablo Vinagre, abogó porque “España vuelva a recuperar el lugar que le corresponde en Europa y el mundo” y “dar a la provincia onubense la luz que se merece”. El partido verde presenta candidaturas además de en Huelva, en Cortegana, Cartaya, Almonte, Lepe, Isla Cristina, Moguer, Punta Umbría, Aljaraque, Ayamonte, San Juan del Puerto y Gibraleón.