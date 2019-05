La formación de Andrés María Díaz no consiguió el respaldo suficiente en las urnas para formar parte de la nueva corporación municipal. Estas elecciones locales eran la primera inmersión en el mundo de la política para el candidato de Andalucía por Sí, partido que sólo obtuvo 202 votos, el 0,35% del total emitido.

Tras conocerse los resultados Díaz apuntó que “al final no ha podido ser”. Indicó que “quizás la campaña no haya estado a la altura de la maquinaria electoral de los grandes partidos y los resultados han sido lo que son, la campaña no ha conseguido el efecto deseado”.

Señaló que “hay que aceptar los resultados”, pero “se ha perdido la oportunidad de otras formas de ver las cosas: transparencia en la administración, una Huelva más limpia y menos contaminada y otro modelo productivo, más centrado en el turismo”. Subrayó que durante la campaña estuvieron recogiendo reivindicaciones ciudadanas, pero al final los ciudadanos “han apostado por el inmovilismo”.

Recuperar el espíritu del andalucismo es el objetivo de Andalucía por Sí y el candidato onubense tenía claro que al ser un nuevo partido tenían que empezar desde cero y trabajar intensamente para hacer llegar su mensaje a la ciudadanía, de ahí que durante la campaña Díaz y los miembros de su equipo se acercaran a las asociaciones de vecinos.

La finalidad era entrar en el Ayuntamiento de Huelva para aportar “su entusiasmo por el trabajo y un poco de frescura” e intentar mejorar aquello que está “regular” y arreglar todo “lo que está mal”, ya que “hay muchas cosas que hay que mejorar y arreglar”.

Bajo el lema Una Huelva sin complejos, Andalucía por Sí defendió durante la campaña que la capital onubense tiene que aspirar a lo más alto, intentar atraer inversiones y cambiar el modelo productivo para que se pueda crear empleo.