El youtuber Enrique Álex visita Huelva: "El lugar más parecido a Marte que hay en la tierra"

"Con paisajes de otro mundo, una Sierra desconocida para muchos, ciudades, pueblos y aldeas para todos los gustos y kilométricas playas vírgenes, Huelva es una gema por descubrir". Así define el popular youtuber de viajes Enrique Álex la provincia onubense.

Este joven madrileño de 29 años decidió dejarlo todo, incluyendo su empresa, para emprender junto a su pareja un viaje alrededor del mundo. Aunque no un viaje cualquiera, porque no tiene billete de vuelta ni fecha de fin. En su canal muestra todo lo que está viviendo en esta curiosa aventura, "el sueño que siempre he querido cumplir", dice.

Y durante su intrépido viaje, ha llegado hasta Huelva. Una provincia que le ha cautivado y que ha mostrado ante sus más de 500.000 suscriptores.

Comenzando por el Castillo de Aracena y culminando en las marismas del Odiel, el conocido youtuber ha pasado por los lugares más emblemáticos comentando sus impresiones y destacando la singularidad de estampas como la que deja el río Tinto en el Andévalo o la dualidad de industria y naturaleza que convive en la capital.

Una experiencia que ha mostrado a medio mundo dejando patente que Huelva es, sin duda, un diamante en bruto con grandes potencialidades capaz de robar el corazón a cualquier viajero.