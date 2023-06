Esta es la tapa más popular de Huelva

Con la gran variedad de tapas que se sirven en nuestra provincia, rica de productos autóctonos de calidad que son de lo más deseado no solo aquí, sino también fuera de Huelva, resulta complicado elegir solo una. Pero esta tapa cuando te la nombran, no dudas en que es una de las estrellas más brillantes de nuestra gastronomía y, en resumen, la más típica que puedes encontrar en casi cualquier bar o restaurante onubense.

Esta tapa la podemos encontrar tal cual cocinada de una gran cantidad de maneras: frita, en salsa, guisada, a la plancha, aliñada... E integrando otros tantos platos más que típicos de la provincia de Huelva. Un producto del mar de Huelva, siempre servido fresco y apetitoso. Es complicado encontrar a alguien que no le guste degustarlo.

Se trata, como no, del choco. Es tan típico de nuestra provincia, que es también el apelativo por el que se nos conoce a los onubenses de la capital: choqueros. Su jugosidad y amplísimas posibilidades de cocinado lo convierten en la tapa más popular que todo visitante y turista pide en cuanto cata la gastronomía onubense.

Chocos fritos suelen ser la joya de la corona de cada carta de cada bar o restaurante, pero también son muy típicos y deseados los chocos a la plancha. Sin duda un manjar de la costa onubense que no encontrarás en ningún otro lugar de España. El choco hay que venir a comerlo aquí.

No nos podemos ir sin hacer mención de las tapas que le siguen justo detrás en típicas, incluso empatadas, si somos justos. La gamba blanca de Huelva es un producto gourmet que fuera de nuestras fronteras se rifan para consumir en grandes eventos y celebraciones, y venir a comerlas fresquitas a Huelva, es un plan que causa pasión en los "comidistas". Las coquinas son otro plato que es imposible no relacionarlo con Huelva, pues se las rifan en restaurantes por el éxito que tienen, un molusco más que deseado para poner el broche de oro a una buena comida "made in Huelva".