Los productos que debes probar para decir que conoces la gastronomía de Huelva

La despensa onubense alberga algunos de los productos más deliciosos y deseados de España. Platos que en Huelva son consumidos a menudo, en el resto del país son "puro lujo" y se encuentran en las mesas más exclusivas que saben que el sabor de nuestra tierra es gourmet.

¿Cuál es tu preferido? Es complicado elegir, pero estos que os nombramos son auténticos embajadores de la gastronomía de Huelva, exquisiteces muy solicitadas y que conquistan los paladares de todos los que comen estos platos.

Jamón DOP Jabugo

Es el rey de reyes y, sin duda, un must have de la gastronomía de Huelva. Venir y no probar el jamón es todo un pecado. Solo tienes que probar una loncha de este manjar para saber que todo lo que dicen no solo es cierto, sino que se queda corto.

Aunque puede ser un buen aperitivo, cualquier hora del día es apropiada para degustar un buen jamón con Denominación de Origen Protegida Jabugo.

Jamón DOP de Jabugo

Gamba blanca de Huelva

Más de uno votaría para que la gamba blanca fuese Patrimonio de la Humanidad. Huelva es el escenario donde el sello de este inigualable producto se sumerge en su mar. Hay mil y una formas de degustar lo que para muchos es un imprescindible de la cocina. Si tienes que elegir un aperitivo y que sea de Huelva, este, probablemente, junto al jamón, será tu favorito.

Gamba blanca de Huelva / Alberto Domínguez

Chocos fritos

Son un clásico, no faltan en cualquier fiesta que se precie así como en celebraciones familiares, reuniones de amigos, banquetes, comidas de empresa y en el típico tapeo en bares. La clave para acertar en su preparación está en el producto, que sea de calidad, eligiendo para ello chocos de trasmallo, usar aceite de oliva virgen extra y freírlos, una vez cortados y pasados por harina, a temperatura adecuada, 190 grados.

Chocos fritos / Alberto Domínguez

Mojama

Este tesoro gastronómico de la costa onubense es conocido por muchos como "el jamón del mar" y es considerado un producto gourmet por su exquisito sabor.

La 'Mojama de Isla Cristina' es única e inimitable y ofrece un sinfín de posibilidades en la cocina. Es el clásico que nunca falla. Cuando la materia prima es de calidad, hacen falta pocos condimentos. Por eso, las almendras y el aceite de oliva virgen extra se convierten en los aliados perfectos de este suculento manjar.

Mojama

Coquinas

La receta de coquinas al ajillo es otra de las clásicas en la gastronomía de Huelva. Junto con la gamba blanca es uno de los aperitivos más demandados por parte de la población onubense y de sus visitantes. Presenta una sencilla preparación, basada en freír unas finas láminas de ajo junto con unas coquinas lavadas anteriormente. De igual modo se le añade un vasito de vino blanco y se le añade perejil, sal y laurel.

Coquinas

Queso

Tenemos varias queserías en la provincia que producen unos quesos de una muy alta calidad, premiados en certámenes internacionales, con una aceptación considerable, tanto en la provincia como en el resto del país. Este es el caso de Queso Dehesa Dos Hermanas, en Santa Bárbara de Casa. Todo un lujo para el aperitivo.

Queso Dehesa Dos Hermanas

Caña de Lomo

La caña de lomo es un embutido a base de la carne magra del cerdo ibérico que se encuentra en su lomo. Siguiendo la tradición de los pueblos serranos de Huelva, tras la matanza esta carne es cuidadosamente aliñada a base de sal y pimentón básicamente. Un clásico en la mesa de las familias onubenses.

Vinos del Condado

El maridaje perfecto. Y es que con cualquiera de los vinos de la DO Condado de Huelva, merece la pena un brindis. Uno ideal para el popular chinchin, es 'Niebla', un espumoso de Bodegas Andrade. Un semidulce blanco, espumante, elaborado con uva zalema, uva autóctona de la comarca del Condado de Huelva, y moscatel de Alejandría.