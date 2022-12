El primer concierto en Huelva de Manuel Carrasco ya tiene fecha

El momento más esperado ya ha llegado. Manuel Carrasco vuelve a Huelva para deleitar a su público más fiel como solo él sabe hacerlo. "Lolo", como lo llaman en la Higuerita, volverá a dejarse el alma como lo hizo el pasado mes de mayo en su tierra natal, aunque esta vez, no será en Isla Cristina, sino en la capital.

Manuel Carrasco traerá su Corazón y flecha a la ciudad el próximo verano. El onubense no podía esperar más y lo acaba de comunicar a través de sus redes sociales. Ya hay fecha oficial.

"No me aguantaba las ganas… Ya están aquí las primeras fechas del Tour Corazón y Flecha. Nada me hace más ilusión que volvamos a vernos", ha publicado el artista.

No me aguantaba las ganas… Ya están aquí las primeras fechas del #TourCorazonyFlecha Nada me hace más ilusión que volver a vernos 💘Entradas disponibles mañana, miércoles 21 de diciembre exclusivamente en https://t.co/tw8RGTPRgr pic.twitter.com/6iNqkDjcsJ — Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) December 20, 2022

Carrasco lanza la noticia justo después de volver a batir otro hito histórico en el mundo de la música. Y es que el artista isleño no se cansa de batir récords a lo largo de su carrera.

El artista acaba de recibir el Disco de Oro por Corazón y Flecha. Ni un mes desde que lanzase el pasado 25 de noviembre este nuevo trabajo tan esperado y ya es líder.