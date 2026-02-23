Eligen a este pequeño pueblo marinero de Huelva como uno de los más bonitos de España: "Perfecto para desconectar del mundo"

Basta una marea tranquila, un puñado de casas blancas mirando al agua y el rumor constante del Atlántico para entender por qué este rincón de la provincia de Huelva ha vuelto a situarse entre los destinos más bellos de España.

La prestigiosa revista internacional Condé Nast Traveler ha incluido a El Rompido en su selección de los pueblos más bonitos del país, un reconocimiento que confirma lo que en la costa onubense sabemos desde hace décadas.

Situado entre el río Piedras y el océano Atlántico, este enclave marinero perteneciente al municipio de Cartaya conserva intacta su identidad pesquera. El antiguo puerto fluvial, las fachadas encaladas y la devoción a la Virgen del Carmen forman parte de un paisaje que sigue latiendo al ritmo del mar.

Faros de El Rompido / Jordi Landero

Uno de sus grandes símbolos son sus dos faros: El histórico, levantado en el siglo XIX, y el actual, operativo desde 1976, que continúan guiando la navegación en plena Costa de la Luz. Dos torres que resumen su esencia: tradición y horizonte.

Frente al casco urbano se despliega uno de los espacios naturales más singulares del litoral andaluz: La Flecha del Rompido, una lengua de arena viva que crece y se transforma con las corrientes. Este paraíso forma parte del Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de Nueva Umbría y ofrece una experiencia poco habitual en la costa española: kilómetros de playa virgen donde el silencio es real y la sensación de aislamiento, auténtica.

Al fondo, la Flecha del Rompido, en Nueva Umbría, Lepe / Josué Correa

Un refugio lejos de la masificación

A diferencia de otros enclaves turísticos del sur, El Rompido mantiene una escala humana. Es una antigua barriada marinera que ha sabido crecer sin perder su esencia, muy lejos de la saturación que sufren otros destinos similares en Andalucía.

Esa combinación de discreción y belleza ha atraído en los últimos años a numerosas personalidades que han elegido este rincón como segunda residencia. Entre quienes han encontrado aquí su refugio figuran la periodista Nieves Herrero o la colaboradora televisiva Marta López. También han pasado temporadas en la zona nombres como Fernando Verdasco y Ana Boyer, la cantante Soraya Arnelas, María José Suárez o Alejandra Rubio junto a Carlo Costanzia.

El lujo de poder disfrutar de El Rompido / Josué Correa

Sin embargo, más allá de rostros conocidos, el verdadero atractivo es otro: Tranquilidad, naturaleza intacta y una gastronomía donde el pescado y el marisco llegan prácticamente del barco a la mesa.

Aunque conserva ese aire de pequeño pueblo costero, su pertenencia a Cartaya permite disfrutar de todos los servicios a escasos minutos: Comercios, centros sanitarios, oferta hotelera y campos de golf. Una combinación perfecta para quienes buscan desconectar sin renunciar a la comodidad.