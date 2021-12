Las neveras más populares del mundo se fabrican en Lepe

La nevera portátil Polarbox se ha convertido en un icono más allá de nuestras fronteras. Una marca que ha nacido en la provincia onubense bajo la fabricación de la empresa lepera Polisur y que en los últimos meses ha llegado a más de cuarenta países de todo el mundo.

El creador de estas revolucionarias neveras de playa se llama José Luis Fernández (62 años) y asegura que hasta el momento ya se han vendido alrededor de medio millón en todo el planeta. Egipto, Dubái, Inglaterra, Italia, Francia, Suiza, Alemania, EEUU, Suecia, Polonia, Noruega...son algunos de los países que reclaman las populares Polarbox.

Pesa menos de 1 kg, está disponible en varios colores y Zara ha sido una de las responsables de que se haya alzado como uno de los complementos más demandados para los días de playa.

Además de su estilo retrovintage, las neveras Polarbox disponen de dos hebillas laterales que permiten sujetar la tapa, llevar a mano y colgar al hombro. Poseen el interior cubierto de AIRPOR, material que destaca por su gran ligereza y por ser un excelente aislante térmico. Tras el éxito de las primeras (12 litros), desde Polisur decidieron crear una segunda edición más grande, de 20 litros. Ambas triunfan por igual. Se agotan nada más llegar a los comercios, es por eso que sus creadores han decidido ponerlas a la venta de manera online en Polarbox.es

Un producto "made in Huelva" ya conocido en el mundo entero y que ha sido diseñado, de principio a fin, por un onubense enamorado de su tierra que, pese a haber conquistado el mercado internacional, no se imagina viviendo en otro lugar que no sea Lepe. Este es uno de los tres centros de operaciones desde los que trabaja Polisur, junto con Portugal y la recién creada sede de Estados Unidos (Miami).

–Las neveras Polarbox nos han acompañado toda la vida con su tradicional formato de corcho ¿Cómo surge la idea de renovarlas y darles este giro hacia la actual imagen retro-vintage que tanto gusta a los consumidores?

–La idea parte de la observación en el mercado de que no había ninguna nevera bonita ni coqueta. Por eso, pensé en hacer algo distinto y que gustara, también como complemento, a la hora de ir a la playa. No sabía cómo iba a salir pero me arriesgué. Empecé a dibujar y a crear prototipos sin ningún modelo como referente. Solo guiándome por mis gustos y por mi sentido común. Tras probar con unos 10 prototipos con máquinas de impresión 3D, por fin, dimos con el formato adecuado. Luego vino la elección de los detalles. A la hora de darles color, por ejemplo, estuve dudando entre casi 200 colores. Al final lo tuve claro. Opté por colores pasteles y suaves, los que siempre me han gustado, como la opción ganadora. Nosotros fabricamos todo de principio a fin. Es una fabricación lineal que sale íntegra de nuestros centros de producción.

–¿Cuándo se pusieron a la venta por primera vez?

– Las pusimos en venta, por primera vez en el verano del 2020, aunque estaban hechas desde el año anterior. En el verano del 2019, como sabíamos que íbamos a tener mucha demandada, optamos por no lanzarlas al mercado, sino continuar produciendo y acumulando material, para poder darles salida en el 2020. La venta comenzó en España y Portugal.

–Y este 2021 se han disparado.

– Sin duda. Aunque el año pasado también vendimos algo en Alemania, Italia y Francia, ha sido este verano cuando las neveras han experimentado el gran boom. Actualmente se han disparado y nos encontramos desbordados con las solicitudes de ventas. Nos están demandando mucho los países del hemisferio sur, como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Panamá, incluso Austria y Nueva Zelanda. También parte del norte de África y los Emiratos Árabes.

–¿Cuántos pedidos podéis llegar a recibir en un día?

– Del orden de 300 pedidos diarios de personas que compran las neveras en toda Europa.

–¿A cuántos países se exportan actualmente las neveras?

– En total, en estos momentos, a unos 30 países y creciendo. Estamos incrementando la producción constantemente. Calculamos que hasta la fecha hemos vendido medio millón de neveras.

–Con estos datos, ¿se puede decir que la mayor parte de la producción de Polisur se centra en las Polarbox?

–En absoluto. Las neveras solo suponen el 5% de nuestro trabajo. Fabricamos muchas tarrinas para fresa, cajas de pescado... en total tenemos más de 500 códigos de fabricación y las neveras son tan solo unos 7. Una gran producción que es posible gracias a los 250 empleados que tenemos repartidos en las tres sedes, con la onubense como punto neurálgico.