El mejor 'Blues' de España y del extranjero llega a Aracena

El mejor blues estará presente en Aracena durante los próximos 2 y 3 de agosto dentro de la IV edición del festival ‘Aracena Blues’. El primer fin de semana del mes agosto hará del municipio serrano una de las capitales nacionales del blues, de la mano del cartel de este año previsto para el concierto central, que contará con la participación del legendario Rick Estrin & The Nightcats, una formación norteamericana que atesora multitud de galardones de las más importantes instituciones musicales de todo el mundo.

La programación de esta edición cuenta con dos jornadas en las que se fusionarán una Master Class y Jam Session el viernes noche en el Hotel Barceló Aracena con una sesión matinal con entrada libre en la Plaza de San Pedro y el concierto central del sábado por la noche. La Plaza de Toros de Aracena se transformará (22 h) para disfrutar de este espectáculo. Junto a Rick Estrin & The Nightcats, Raphael Wressnig & Igor Prado Trio, fusión austriaco-brasileña que mezcla el jazz, funk, soul y ‘Q and the Moonstones’, quienes interpretarán un variado repertorio en el que alternan temas propios con alguna versión de swing, R&B, soul y jazz clásico.

Previamente, la matinal del sábado contará con pasacalles desde la Plaza Marqués de Aracena de la mano de ‘Choco’s Hot Seven’, una formación andaluza con gran trabajo de puesta en valor de la música con sabor a New Orleans, preludio del concierto gratuito en la Plaza de San Pedro (13 h) de la mano de Greg Izor Band, a escasos metros de la entrada a la Gruta de las Maravillas.

Aracena Blues

El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, destacó durante la presentación del evento la anterior semana el importante escaparate que supone Aracena Blues para la promoción de Aracena como destino no sólo turístico, sino cultural “de la mano de un evento que sigue creciendo cada año hasta convertirse en uno de los destacados del calendario cultural de nuestra ciudad”.

"Cuenta con un cartel al nivel de los mejores de España y esperamos que la respuesta del público sea acorde a la calidad de formaciones que se presentan y al trabajo importante que se está realizando en materia organizativa”.

Las entradas para el concierto central del sábado 3 de agosto están disponibles en la plataforma Giglon https://bit.ly/AracenaBlues2024.