"Cada vez se hace mejor cine en Andalucía y creo que ya es hora de que nos quitemos los complejos"

El largometraje documental ‘Algo salvaje. La historia de Bambino’ dirigido por el onubense Paco Ortiz y producido por José Carlos de la Isla ha inaugurado la sección Talento Andaluz del 47 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Un film que rescata la figura del artista de Utrera Miguel Vargas Jiménez, conocido como Bambino.

Producida por Sarao Films en coproducción con TVE, con participación de Canal Sur TV y apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Utrera, la cinta combina material de archivo con retazos ficcionados de la vida de Bambino, interpretado en su edad madura por Luis Alberto Domínguez y en sus primeros años de carrera por Miguel Clavijo, su sobrino nieto. Estos pasajes completan la narración construida a partir de entrevistas con su entorno, músicos y familia del artista utrerano. Personas que lo conocieron o cuya influencia ha sido clave en sus trayectorias profesionales y vitales como el cantaor José Mercé; el músico Enrique Bunbury; el fotógrafo Alberto García-Alix; los cineastas Gonzalo García Pelayo y Pilar Távora; artistas como Los del Río, Manuel de Angustias o Antonio Carmona; el actor Máximo Valverde; el artista gráfico Nazario; el autor y periodista musical Luis Troquel; el periodista y empresario Justo Molinero o el productor musical Ricardo Pachón.

En el marco del Iberoamericano, el cineasta onubense ha sido galardonado con el Premio al Mejor Cineasta de Andalucía, una distinción que concede la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) en esta 47 edición.

¿Cómo estás viviendo tu paso por el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano?

Con muchas ganas porque soy de Huelva y para mí el Festival significa mucho. Para quienes hemos soñado desde niños con hacer cine, esta ha sido la ventana que hemos tenido al mundo para que llegaran las películas a Huelva, por lo que el Festival es algo que siento muy mío. Que lleguen a poner tu película en un certamen como este con el que te has criado es algo maravilloso. Ya he estado anteriormente con dos proyecciones, pero este año estoy especialmente contento porque además se ha proyectado mi película en el Gran Teatro, un sitio mítico para los onubenses. Me hace especial ilusión.

¿Qué te parece la Sección Talento Andaluz?

Pienso que en Andalucía somos una super potencia en largometrajes, documentales y en ficción y creo que ya es hora de que nos quitemos los complejos y lo demostremos. Yo vengo de Barcelona y Valladolid y me doy cuenta de que en Andalucía somos cada vez más y mejores en el cine y eso hay que demostrarlo.

Eres considerado el Mejor Cineasta de Andalucía en el marco de este Festival por Canal Sur, ¿cómo te sientes?

Es un premio que me da Canal Sur, que ha estado siempre en mi carrera. Ha sido el apoyo fundamental para que yo haya desarrollado esta carrera y que ahora me dé este premio me parece algo muy grande. Y si ya para colmo es en Huelva, en mi tierra, le ponemos el broche a un año que está siendo increíble.

¿Qué has querido mostrar en este documental?

Es una película biográfica sobre un personaje que, en nuestra opinión, no ha sido bien tratado en su época. Ha sido poco reconocido para la dimensión que tiene y con este largo lo que intentamos es visibilizar la gran figura artística y humana que fue Miguel Vargas Jiménez, una estrella de la música en mayúsculas del siglo XX y que merece un reconocimiento de este nivel.

En la película hacéis también un guiño al arte urbano en Huelva ¿No?

Así es. A través del cartel realizado por Adrián Pérez, 'Manomatic'. Si Bambino era moderno, Adrián, con su arte figurativo maravilloso, también es alguien muy especial que ha dejado una obra que va a quedar para la posteridad: una imagen de Bambino en el barrio donde él desarrolló su vida.

¿Cómo ha sido este año de rodaje?

Un año complicado por el Covid, que ha dificultado mucho las cosas. Ha sido un documental en el que hemos tenido que investigar muchísimo. Ha habido que hacer mucho trabajo antes de echarse a la calle a grabar, también ha sido un documental difícil de montar, por la cantidad de entrevistas y testimonios que teníamos pero también por el poco material que existe sobre Bambino. Pero al final eso ha dado un resultado con el que estamos muy satisfechos y con el que nos están felicitando. Nos llena de orgullo porque a pesar de las dificultades hemos conseguido hacer realidad la idea que en un principio teníamos en la cabeza.

¿Por qué Bambino?

Uno de nuestros primeros documentales fue sobre Miguel Poveda, una figura que habla mucho de las leyendas del flamenco y entre ellas siempre estaba Bambino. Era alguien que siempre tenía muy presente y eso me hace descubrirlo. Luego, en otros documentales, la palabra Bambino se cruzaba con otros personajes hasta que al final, para colmo, un buen día contactaron con nosotros para ver la posibilidad de "retocar" un documental que ya existía sobre él. Finalmente esta idea no fue posible y decidimos nosotros empezarlo desde cero. Un personaje que siempre ha estado rondándonos por fin se ha convertido en el protagonista.

¿Más onubenses en el equipo?

Sí, al final aparece Pitingo hablando en el documental.

Vives en Sevilla pero sigues ligado a tu tierra...

Sin duda. Este año hemos hecho la serie 'Historias del agua' que arranca en Mazagón, porque yo soy de Huelva pero mis padres viven en Mazagón todo el año y yo voy cada fin de semana. No puedo vivir sin mi playa, sin mis amigos y mi familia que están allí. Yo cada vez que puedo, en algunos de mis trabajos meto Huelva.

¿Se puede también hacer cine desde este rincón de Andalucía?

Por supuesto. De hecho tenemos unos espacios maravillosos. En mis documentales predomina Huelva, a veces incluso descaradamente. En mi anterior trabajo 'Se perdió el cante', que va sobre las peñas flamencas de Andalucía, las que salvaron el flamenco en una época en la que estaban prohibidas las reuniones con el Franquismo, salen tres peñas y dos de ellas son las de la Orden y la Femenina, así como dos artistas que salen, Rocío Márquez y Arcángel. Yo barro para casa siempre.

¿Cuál es tu lugar favorito de Huelva?

Mi rincón favorito no de Huelva sino del mundo es Mazagón, la Costa que tenemos es única. Creo que lo tenemos todo en Huelva, lo único que nos falta es creérnoslo. Que somos una provincia con unos valores, una tradición y una historia brutales. Solo nos falta tener un poquito más de amor propio.