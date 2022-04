Dónde cenar el Lunes Santo en Huelva

¿Buscando dónde cenar en Huelva? Si quieres sorprender a alguien o, simplemente, disfrutar de los mejores sabores de la tierra, toma nota de estos 10 restaurantes.

El portal de reseñas TripAdvisor, recoge estos 10 establecimientos entre los favoritos de los clientes por la relación calidad-precio que ofrecen y por el buen trato del servicio ¡Toma nota!

Bar Buena Vida

Ubicado en la Calle Escritor Luis Manzano, nº 14, este se ha ganado el primer puesto en TripAdvisor por la calidad y variedad de la carta que ofrecen, el impecable trato al público y el buen precio (de 5-14 euros por persona)

"Llevábamos meses queriendo ir pero no tuvimos oportunidad. Para empezar, probamos la ensaladilla rusa que tienen ¡buenísima!. Seguimos con el rissoto, la torta de Inés Rosales y los langostinos, que estaban de muerte. Los nachos son en frío, pero igualmente están deliciosos. Volveremos seguro. Tanto Iván cómo Beatriz nos ayudaron a elegir los platos. Felicitaciones para la cocinera", cuenta una clienta.

Tiene una valoración de 5 sobre 5.

Restaurante Azabache

En este restaurante situado junto al Gran Teatro brillan los buenos productos de la tierra y la buena elaboración. Te anamorarás de suculentos platos como el cuscús de espinacas con albahaca y gambones o los langostinos en hamburguesa. También de platos para compartir como el morrillo de atún relleno de jamón, con patatas fritas y crema de zanahoria.

Cosas Buenas

En el tercer puesto de los mejor valorados en Huelva. "Pedimos croquetas de gambas al ajillo, tartar de atún estilo bávaro, milhoja de presa y risotto...riquísimo todo. La atención excelente y los precios perfectos. Volveremos sin dudarlo", destacan.

Además de la cocina, en este rincón gastronómico destacan por el buen trato al público: "Servicio excelente, trato inmejorable, te hacen sentir como en casa, te explican la carta con detalle. Mis felicitaciones a la camarera, súper profesional y la cocina excelente calidad y sabor. Para empezar pedimos el canelón de presa, y las croquetas de laboratorio (croquetas casera de puchero) me encantaron; Continuamos con un pollo kentaky y choco al triki-triki que estaban de muerte. Nosotras estuvimos encantadas, nos hicieron sentir como en casa y sin dudarlo voy a recomendarlo a todos mis conocidos", escribe una comensal en el portal de reseñas.

Bar Restaurante Juan José

Dicen que quien no ha probado la tortilla de patatas en el Bar-restaurante Juan José no conoce lo que es comer en Huelva. Una receta de Mari Carmen, que junto con Juan José abrieron un establecimiento que ya cumple 43 años.

Ahora, la segunda generación sustenta la tortilla como la reina de la corona. Una empresa familiar que en 2013 fue reconocida con el premio Onubenses de Año, que conceden los lectores de Huelva Información.

La tortilla del Juan José está considerada como la mejor de Andalucía y de las diez primeras de España, según portales turísticos como Lo Mejor de la Gastronomía, de Rafael García Santos, o el viajerofisgón.com

Masero

Ubicado en pleno centro de Huelva (Avenida Martín Alonso Pinzón, 14), desde sus inicios ofrece al comensal una cocina de autor en la que también tienen cabida los platos vegetarianos y veganos.

La cocina iberoamericana ‘de las dos orillas’ de Abel Masero es original, deliciosa y diferente. En su extensa carta vegetariana y vegana encontramos platos fríos como el ajo blanco de espárragos con manzana, apio y jengibre, que es ligero, suave y cremoso por el aguacate; el steak seitán ibérico-habanero, elaborado con seitán y acompañado con ‘brocomole’; y el ‘Rompe Colchón’, un manjar muy famoso en la costa venezolana que también se le conoce como ‘Vuelve a la vida’ o ‘Siete potencias’, nombres que vienen de la creencia de las propiedades afrodisíacas de este caldo. En la versión plant-based de Masero se elabora con langostinos, salmón y calamares veganos al más puro estilo caraqueño.

Pura Huelva

En Pura Huelva ofrecen una cocina elaborada en la que se fusionan platós típicos "dedicándoles tiempo y esmero, tanto en cocina como en sala, para que llegue al cliente con la máxima calidad".

Tal y como explica el chef, entre los platos más populares destacamos "nuestras tiras de choco con mostaza dulce o nuestra gran variedad de arroces".

Destacan además el pan bao con carrillera ibérica y bechamel de cúrcuma o la samosa de verdura con guacamole y yogurt griego.

Y entre su variada repostería, destacan postres como el coulant de chocolate con corazón de tofe.

Bar Pappis

Situado en el Barrio Obrero, icono del legado inglés. No olvides pedir alguno de sus montaditos. Aconsejable es, especialmente, el de 'pulpito' (pulpo a la plancha, salsa verde, langostinos, alioli y pimentón). Además, es muy popular 'el Ciquitraque' (con pringá, patatas, mozzarella y un gran toque de salsa picante).

Entre sus valoraciones en plataformas como Tripadvisor, destacan el buen trato y la variedad de la carta.

"He escuchado muchas veces Bar Pappis' pero hoy ha sido la primera vez que he ido y solo puedo decir ....¡Excelente!. Es pequeñito pero muy acogedor y con una atención muy agradable. La comida con mucha variedad para todos los gustos y destaca la limpieza. Pienso volver muchas veces más. Me ha encantado. Todo riquísimo y muy buena la relación calidad - precio", apuntan algunos clientes.

Er Chiclanero

Uno de los restaurantes con más sabor a Huelva. Un lugar donde disfrutar del pescado y el marisco de la tierra en el corazón de Huelva capital.

"Gambas de Huelva exquisitas, navajas al vapor buenísimas con un servicio excelente, muy agradables. Un sitio muy recomendable para volver", apuntan algunos clientes.

Es el tercero mejor valorado, también con una media de "excelente" en las opiniones.

Bar Tapería Entre Amigos

A solo 60 metros del Gran teatro, en este popular bar encontrarás comida casera onubense, recetas de toda la vida con un toque moderno y a un precio para todos los bolsillos.

"Lo que siempre se ha llamado las tres bes (bbb) , Buena comida, Buen servicio y encima Barato. Añadimos el entorno en pleno centro de la capital para rematar", comenta una comensal en TripAdvisor.