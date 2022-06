Guía para comer en Huelva: dónde tapear, mejores restaurantes y platos típicos

En el tercer puesto de los mejor valorados en Huelva. "Pedimos croquetas de gambas al ajillo, tartar de atún estilo bávaro, milhoja de presa y risotto...riquísimo todo. La atención excelente y los precios perfectos. Volveremos sin dudarlo", destacan.

Además de la cocina, en este rincón gastronómico destacan por el buen trato al público: "Servicio excelente, trato inmejorable, te hacen sentir como en casa, te explican la carta con detalle. Mis felicitaciones a la camarera, súper profesional y la cocina excelente calidad y sabor. Para empezar pedimos el canelón de presa, y las croquetas de laboratorio (croquetas casera de puchero) me encantaron; Continuamos con un pollo kentaky y choco al triki-triki que estaban de muerte. Nosotras estuvimos encantadas, nos hicieron sentir como en casa y sin dudarlo voy a recomendarlo a todos mis conocidos", escribe una comensal en el portal de reseñas.

Ubicado en pleno centro de Huelva (Avenida Martín Alonso Pinzón, 14), desde sus inicios ofrece al comensal una cocina de autor en la que también tienen cabida los platos vegetarianos y veganos.

La cocina iberoamericana ‘de las dos orillas’ de Abel Masero es original, deliciosa y diferente. En su extensa carta vegetariana y vegana encontramos platos fríos como el ajo blanco de espárragos con manzana, apio y jengibre, que es ligero, suave y cremoso por el aguacate; el steak seitán ibérico-habanero, elaborado con seitán y acompañado con ‘brocomole’; y el ‘Rompe Colchón’, un manjar muy famoso en la costa venezolana que también se le conoce como ‘Vuelve a la vida’ o ‘Siete potencias’, nombres que vienen de la creencia de las propiedades afrodisíacas de este caldo. En la versión plant-based de Masero se elabora con langostinos, salmón y calamares veganos al más puro estilo caraqueño.

En Pura Huelva ofrecen una cocina elaborada en la que se fusionan platós típicos "dedicándoles tiempo y esmero, tanto en cocina como en sala, para que llegue al cliente con la máxima calidad".

Tal y como explica el chef, entre los platos más populares destacamos "nuestras tiras de choco con mostaza dulce o nuestra gran variedad de arroces".

Destacan además el pan bao con carrillera ibérica y bechamel de cúrcuma o la samosa de verdura con guacamole y yogurt griego.

En este restaurante situado junto al Gran Teatro brillan los buenos productos de la tierra y la buena elaboración. Te anamorarás de suculentos platos como el cuscús de espinacas con albahaca y gambones o los langostinos en hamburguesa. También de platos para compartir como el morrillo de atún relleno de jamón, con patatas fritas y crema de zanahoria.

También diferencia a La Fonda de María Mandao de otros negocios de la zona su apuesta por los vinos que se pueden degustar por copas.

Los platos típicos de Huelva que no te puedes perder

Chocos fritos

El choco es uno de los productos estrella de la gastronomía onubense, que ofrece innumerables formas de preparación y está muy presente en las cartas de bares y restaurantes de la ciudad.

Este cefalópodo es el ingrediente principal de uno de los platos típicos de Huelva, Habas con choco, y, sin duda, un manjar que tienes que probar en tu visita a la capital.

Un clásico es el choco frito. No faltan en ninguna fiesta y feria que se precie así como en celebraciones familiares, reuniones de amigos, banquetes, comidas de empresa y en el típico tapeo en bares.

Este tesoro gastronómico de la Costa onubense es conocido por muchos como "el jamón del mar" y es considerado un producto gourmet por su exquisito sabor.

La 'Mojama de Isla Cristina' es única e inimitable y ofrece un sinfín de posibilidades en la cocina.

Si hay un producto que es el emblema de la cocina de Huelva, ese es el jamón DOP Jabugo.

Jabugo es el nombre registrado por la Unión Europea que designa, protege y certifica la calidad y el origen de los jamones y paletas, elaborados en bodegas naturales de los pueblos del entorno del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, procedentes de cerdos 100% ibéricos criados y engordados en libertad en la dehesa.

Es el rey de reyes y, sin duda, un must have de la gastronomía de Huelva. Venir y no probar el jamón es todo un pecado. Solo tienes que probar una loncha de este manjar para saber que todo lo que dicen no solo es cierto, sino que se queda corto.

Aunque puede ser un buen aperitivo, cualquier hora del día es apropiada para degustar un buen jamón con Denominación de Origen Protegida Jabugo.

Gamba de Huelva

Más de uno votaría para que la gamba blanca fuese Patrimonio de la Humanidad. Huelva es el escenario donde el sello de este inigualable producto se sumerge en su mar. Hay mil y una formas de degustar lo que para muchos es un imprescindible de la cocina. Si tienes que elegir un aperitivo y que sea de Huelva, este, probablemente, junto al jamón, será tu favorito.

Las coquinas al ajillo es otro de los platos estrella de la gastronomía típica de Huelva. Junto con la gamba blanca es uno de los aperitivos más demandados por parte de la población onubense y de sus visitantes. Presenta una sencilla preparación, basada en freír unas finas láminas de ajo junto con unas coquinas lavadas anteriormente. De igual modo se le añade un vasito de vino blanco y se le añade perejil, sal y laurel.