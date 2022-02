¿Cómo se escribe (y pronuncia) Huelva en japonés?

Huelva y Japón unidas a través de un mapa que se ha convertido en una auténtica revolución en redes sociales.

Se trata de una iniciativa de Jesús Ortuño (@jesus_Orca), geógrafo y escritor aficionado que traduce los nombres de todas las provincias españolas al japonés. Lo hace en dos sistemas de escritura distintos: por un lado al rōmaji (un método de romanización del japonés, una traslación de sus fonemas al alfabeto latino) y por otro al katakana (un silabario de carácter fonético mediante el que se traducen palabras extranjeras al alfabeto japonés).

Supein no chizu. Mapa de España en japonés pic.twitter.com/d6nr0qM7Pr — J. Ortuño 🏴‍☠️ (@jesus_orca) December 19, 2020

En el caso de Huelva, resulta curioso cómo la pronunciación de la provincia en el idioma nipón suena parecida al fonema 'onuba': 'Fueruba'.

La curiosa iniciativa se ha viralizado en Twitter superando las 9.000 interacciones. Y es que este divertido mapa nos demuestra que aprender japonés no era tan complicado como parecía. Y si no, prueba a leer el nombre de las provincias y dinos si no se te ha quedado ninguno ¡Resulta imposible!

Lo gracioso de la traducción es su romanización o rōmaji, que da lugar a nombres tan rocambolescos como "Madoriddo" (Madrid), "Baruserona" (Barcelona) o "Kasuteron" (Castellón). Ortuño tampoco se ha olvidado de las Islas Canarias.

Mapa de las Islas Canarias en japonés. pic.twitter.com/2lvy1Wi7qX — J. Ortuño 🏴‍☠️ (@jesus_orca) December 19, 2020

Primero fue la moda flamenca, luego el pueblo onubense favorito en Japón y ahora, la singularidad del nombre de Huelva llevado al lenguaje nipón. ¿Será que tenemos más en común de lo que pensábamos con el país del sol naciente?