La cantante onubense Rocío Ojuelos estrena el año de concierto en Huelva

La cantante de Lucena del Puerto, Rocío Ojuelos, se estrena este nuevo año en Huelva con un concierto en la capital este sábado 14 de enero.

Con mucha ilusión, la artista presenta esta actuación que se celebrará a las 19:00 horas de este sábado en la Sala Macaw, del centro comercial Aqualón Ocio. Las entradas se podrán conseguir a través de este enlace.

Me hace una ilusión tremenda anunciar concierto en HUELVA, mi ciudad 💙Nos vemos el próximo 14 de enero (sábado que viene) en la sala MacawOs espero con el alma abierta!!Entradas aquí https://t.co/wOXJ7jDMC0 pic.twitter.com/SfBqQgaf02 — ROCÍO OJUELOS (@rocio_ojuelos) January 4, 2023

Su nuevo disco ‘Alma’

La lucenera acaba de lanzar el pasado diciembre su primer disco compuesto enteramente por ella, 'Alma'.

Dos años han sido los que la compositora ha dedicado a la creación de las canciones de este álbum tan personal, siendo la primera de ellas 'Duele'. Un disco que la cantante asegura no ha seguido directrices de discográficas o managers, tan solo se ha rodeado de buenas personas que "me han puesto las cosas más fáciles y he navegado detrás de las musas que me han impulsado a atreverme y no dejar que la vida pase sin ser inmortalizada en canciones", en palabras de la artista.