La cantante que actuará en Huelva que también triunfó con Bizarrap, colaborador del súper éxito de Shakira

No hay casi otro tema de conversación desde que el pasado jueves, la cantante colombiana Shakira, lanzara junto al dj y productor argentino Bizarrap su Session #53, el tema lleno de indirectas de la cantante hacia su ex pareja, el ex futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española, Gerard Piqué.

En apenas 48 horas, han batido todos los récords de reproducción, acumulando ya más de 70 millones de reproducciones en Youtube. Pero el mezclador argentino ya era bastante conocido, el productor Bizarrap ha lanzado muchos de los últimos grandes éxitos que han sonado en la radio y en las discotecas de España y gran parte del mundo. Algunos de los artistas más conocidos que han colaborado con él han sido Quevedo y su “Quédate”, Nathy Peluso o René Pérez (Residente, de Calle 13).

Y en Huelva tendremos la inmensa suerte de poder disfrutar en unos meses de la actuación de una de esas grandes artistas que engrosan esta gran lista de “hits” que Bizarrap ha conseguido colocar en los números uno. Se trata de Villano Antillano, una artista puertorriqueña que precisamente saltó a la fama internacional gracias a su Session #51 con el productor argentino, “Mala Mía”.

Villano Antillano llega a Huelva el próximo 22 de junio como cabeza de cartel City Festival que se celebrará en el Parque Alonso Sánchez de la capital. Un evento que se espera tenga un gran éxito y en el que también actuarán artistas muy conocidos como Álvaro de Luna, Antonio Carmona o Paula Cendejas.

La artista puertorriqueña es una rapera emergente que gracias a su colaboración con Bizzarrap, se dio a conocer mundialmente, muy especialmente en España. Su letra ácida y empoderadora en la Session #51 conquistó a medio planeta de manera exponencial, consiguiendo hasta la fecha casi 170 millones de reproducciones en Youtube, rompiendo en radios, discotecas y reinando en todas las listas de éxito.