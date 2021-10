La popular dj Sofía Cristo presenta nuevo trabajo en 'Zoom', el nuevo bar de moda en Huelva

La popular dj Sofía Cristo, hija del domador y artista de circo Ángel Cristo, estará en Huelva el próximo 12 de noviembre.

Vendrá a 'Zoom', el nuevo local de moda en el centro de la capital, para ofrecer una sesión de música que no dejará indiferente a nadie.

Sofía Cristo se ha mostrado ilusionada con su visita a tierras onubenses, donde mostrará parte de su nuevo trabajo musical.

¿Habías estado en Huelva antes?

La verdad es que sí he estado pinchando en Huelva en otras ocasiones y siempre me lo he pasado muy bien. La gente siempre ha respondido y el trato ha sido maravilloso, lo que pasa es que nunca me da tiempo a quedarme para disfrutar realmente de lo que ofrece la provincia, porque voy siempre corriendo y por trabajo, pero es un lugar que estoy deseando conocer.

Te habrán hablado de las bondades de Huelva, ¿qué te gustaría conocer de la provincia?

Tengo muchos amigos que suelen veranear en Huelva y no paran de hablarme de las playas salvajes que tenéis, que son una pasada. Tengo incluso algunos amigos de la televisión que eligen el destino Huelva para desconectar y disfrutar, ya no solo en verano, sino también en invierno. A mí me encantaría hacer lo mismo. Espero tener tiempo algún día para descubrir la provincia y disfrutarla, al margen del trabajo.

Aunque no hayas estado en esta tierra aún por placer, seguro que has probado el jamón y las gambas de Huelva...

¡Hombre, por supuesto! Esos manjares llegan hasta aquí. Me encantan los productos de Huelva, además yo soy de comer bien y disfruto con ello.

El próximo 12 de noviembre podremos escuchar parte de tu nuevo trabajo musical en Zoom

Así es. Es verdad que acabo de hacer un nuevo remix que esa noche sonará. Los que vayan escucharán además una sesión de música electrónica donde pondré canciones bastante conocidas, que a la gente le sonará, para bailar y pasarlo muy bien.

Zoom es un local en el que predomina el buen ambiente. Tiene muy buena pinta. Solo con el trato previo que he tenido ya he podido comprobar que está formado por un equipo maravilloso. Todos los ingredientes son perfectos para que pasemos una noche increíble.

Sofía, eres una de las dj más reconocidas de España, ¿cómo definirías el momento profesional que estás viviendo?

Mi momento profesional ahora mismo es un poco estrambótico, aunque estoy contenta. Los últimos años han sido muy buenos a pesar de la pandemia, pero sí es verdad que compaginarlo con la televisión es complicado y estoy continuamente viajando. Me gustaría que se volviera a reactivar todo y centrarme mucho más en la música para seguir produciendo, aunque creo que, por suerte, el panorama que se avecina es muy favorable para ello. Actualmente tengo dos nuevos temas producidos, la gente tiene muchísimas ganas de salir y yo musicalmente estoy muy renovada.

¿Cómo es tu día a día actualmente?

Mi día a día ahora mismo es trabajar en el centro de adicciones (tema con el que tengo mucho apego y mucha conciencia) y, además de ello, mi primera opción siempre es la música, aunque ahora mismo la estoy alternando con la tele, ya que recientemente he participado en el reality de Tele5 'Secret Story'.

Una invitación a los onubenses para ir a Zoom a escuchar tu sesión de música en directo el próximo 12 de noviembre

Quiero dar las gracias por la gran acogida que he tenido, sin ni siquiera haber llegado todavía. Tengo muchísimas ganas de ir, espero que todos os lo paséis muy bien conmigo y que disfrutemos de una noche en la que vibremos en la misma frecuencia con alegría y amor, sobre todo.

Zoom: un lugar para la diversidad

Zoom, el nuevo local de moda inaugurado en Huelva el pasado 17 de septiembre, llega pisando fuerte.

No es solo un pub de copas, sino un lugar de encuentro donde la diversidad es nuestro lema y donde todas las personas tienen cabida. "Somos un equipo fresco y joven con muchas ganas de dar luz verde a la diversidad y de ofrecer a los clientes las mejores noches de sus vidas", explican desde el establecimiento.

Ubicados en pleno corazón de la capital, en la C/ Vázquez Lopez, nº 22, este espacio de ocio cuenta con una amplia sala, reservados de mesas, una gran variedad de fiestas temáticas y con un equipo de profesionales llenos de ilusión.

Están abiertos de martes a domingo (ambos inclusive). Además, para los amantes de los ritmos latinos, ofrecen salsa, bachata y kizomba los domingos por la tarde.

Los interesados en asistir a la sesión de música en directo de Sofía Cristo el 12 de noviembre podrán reservar su entrada los días previos en el bar. Habrá aforo reducido.