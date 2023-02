Los mejores restaurantes de la Sierra de Aracena y la Cuenca Minera de Huelva

Hace poco me pregunté... “¡Ostras! ¿Y por qué no crear un reconocimiento para los lugares de Huelva donde se come de manera excelente?”. Una guía viva de los mejores restaurantes de la provincia en la que contaré con los consejos de un equipo multidisciplinario externo con amplios conocimientos de gastronomía, calificándolos con 3, 2 y 1 H's gastronómicas y establecimientos recomendados. Una selección anual.

Como todo en la vida, tenemos un principio. Pues en este caso he elegido el lugar donde vivo, la Sierra de Aracena, y también añadimos los de la Cuenca Minera onubense. Comenzamos de más a menos.

Establecimientos con 3 H’s gastronómicas

Mesón Arrieros (Linares de la Sierra): bendita la hora en la que eligió la cara equivocada de la moneda. Luismi tiene una mano en la cocina extraordinaria y que te ofrecerá una experiencia superior.

Mesón Miguel Tenorio (Almonaster): maestro de maestros, Cele es un tipo callado pero sus platos hablan por él, esperaba solo dos, pero creo que son justas y merecidas las 3 H’s.

Jesús Carrión (Aracena): una cocina superior, creativa y personal, trabajando sin hacer ruido, pero consiguiendo llegar muy lejos.

Establecimientos con 2 H’s gastronómicas

* Juan Hormigo (Jabugo): destacan sus carnes y la posibilidad de visitar la zona de jamones adjunta.

* Vita Vinum (Aracena) Destaca su bodega y conocimiento del vino, además que son políglotas.

* Montecruz (Aracena) Destaca su flamenquín, su cochinillo y los eventos gastronómicos que hace.

* Jacaranda (Higuera de la Sierra): Destaca sus carnes y entrantes.

* Casa Idolina (Nerva): Destacan su fusión de sabores tales como la carrillera ibérica a la salsa de gambas.

* Venta de Aracena (Aracena): Destaca sus postres caseros por encima de cualquier otra cosa.

Mención especial al chef Manolo García propietario y alma del restaurante Montecruz por su labor en la conservación y divulgación micológica en sus platos, uno de los grandes tesoros gastronómicos de la Sierra.

Establecimientos con una H gastronómica

* Mesón el Corcho (Alajar)

* Restaurante Las Bellotas (Jabugo)

* Restaurante el Patio de Aracena (Aracena)

* Restaurante Sirlache (Aracena)

* La Ruta (Aracena)

* Café Bar Joaquinito (Aracena)

* Del tinto al Odiel (Aracena)

* Restaurante La Fábrica (Minas de Riotinto)

* Huerto Nun (Aracena)

* El Amparo (Aracena)

Y como me ha dicho un amigo buen conocedor de la gastronomía local, pon también los recomendados, los que están a punto de conseguir la primera.

Establecimientos recomendados