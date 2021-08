"Siento un cariño desmesurado por Huelva"

Es una de las voces más reconocidas del panorama musical español y uno de los artistas más carismáticos del momento. El cantante, músico y compositor Pablo López, continúa imparable con su gira MayDay & Stay Tour y hará parada, el próximo 6 de agosto, en el Foro Iberoamericano de La Rábida.

Un concierto en el que presentará su último trabajo musical, Unikornio. Once millones de versos después de ti.

–Regresa a Huelva el 6 de agosto ¿con ganas?

–Con muchas ganas. Desde la primera vez que pisé la provincia de Huelva la he sentido mi casa. Es algo que siempre destaco y comparto con mis amigos, con mi gente… a mi madre siempre se lo digo. Parece que yo hubiera nacido aquí. Tengo un cariño desmesurado por esta tierra y, en especial, por el Foro Iberoamericano. Es la cuarta vez que actúo en ese lugar y he vivido momentos inolvidables. Es un escenario muy especial para los músicos que disfrutamos tocando como los locos, por su preciosa visión vertical, su acústica y el marco en el que se ubica. Yo siempre he sido muy feliz ahí y en agosto no puedo tener mejor escenario que ese.

–Que el escenario le enamora queda claro, pero ¿qué opina del público onubense?

–Lo he hablado mucho con Manuel Carrasco y su familia (es inevitable tenerlo en la boca y en la mente cuando uno pisa este rincón) y el público de Huelva es exageradamente ruidoso. Desde la primera canción hasta la última, de las 22 que he ofrecido en cada concierto, he sentido cómo la gente cantaba conmigo, cómo se sabía todas las canciones (hasta las menos conocidas) y cómo me dejaba sordo con la energía que desprendía. Eso es hermoso, una verdadera locura, tanto de alma como física, que tambalea a uno y lo hace realmente feliz.

–Cuéntenos qué van a encontrar los onubenses en este concierto.

–Sin duda, todo el repertorio de mi último disco Unikornio. Once millones de versos después de ti. Lo he dicho públicamente en diversas ocasiones y es una verdadera declaración de intenciones. Cuando uno escribe y lo hace desde lo más interior de su alma, no tiene más remedio que expresarlo. Mi nuevo trabajo es lo último que he vivido y, por tanto, lo mostraré en el escenario. Aunque, indiscutiblemente, lo bonito de todo esto es que en el concierto todas las historias estarán agazapadas y haremos un recorrido por todas esas canciones que el público conoce y que también quiere escuchar.

–Tras meses complicados de pandemia, ¿con qué público se ha reencontrado? ¿Cree que, ahora más que nunca, la gente necesita sentir la música, disfrutar y vivir?

–Yo tengo la suerte de tener un público que siempre ha sido muy entregado. Tan entregado que es capaz de dar todo, ya sea con ese griterío tan hermoso, como con el ensordecedor ruido del silencio. Siempre me ha parecido extraordinaria la energía del público. No puedo negar que cuando se apagan las luces hoy por hoy, las ganas, la impaciencia es mayor. Digamos que es como irte a buscar a un familiar al aeropuerto que no ves desde hace años y al volver a verlo te lo comes vivo. Cuando se apagan las luces en esta gira está siendo algo para recordar siempre.

–Hablando de recuerdos, ¿en sus diversas visitas a Huelva, ha tenido tiempo de descubrir los rincones de esta tierra de la mano de Manuel Carrasco? ¿Recuerda alguno con especial cariño?

–Esto es una queja. Las veces que he podido ver a Manuel y a su familia han sido en Huelva, pero siempre sobre un escenario. Hasta el momento no ha compartido conmigo las bondades que tiene su provincia, tesoros que él lleva por bandera y en su corazón, ya que pasa largas temporadas en Huelva. De hecho, estoy tratando de buscar un hueco en el calendario para disfrutar de la tierra onubense, de sus rincones, de su gastronomía… me gustaría pararme y descubrir todo lo que ofrece este destino. Es algo que tengo pendiente hacer y que, sin duda, haré encantado en cuanto pueda.

–Pero si le pregunto por la gastronomía, seguro que ahí aprueba el examen.

–¡Y con nota! Inigualables las gambas de Huelva y su jamón. Me da igual que lo lean en otro sitio. Lo digo con orgullo. La primera vez que yo fui a hacer promoción, en un respiro que tuve entre entrevistas, tuve la oportunidad de pararme y de comerme, seguramente, las mejores gambas de mi vida. Y mira que he dado vueltas. No te estoy exagerando ni un poco. Recuerdo que fue junto al mar, estaba a punto de entrar en una radio que estaba cerquita, y no olvidaré el sabor de esas gambas. Te estoy hablando de hace ocho años y todavía siguen en mi memoria.

–Pablo, ¿alguna similitud entre Málaga y Huelva?

–Muchísimas. No tiene nada que ver territorialmente. Las playas de Huelva son especiales. Pero yo me refiero más a la forma de hablar. Tenemos una forma de expresarnos muy parecida. Con la gente de Huelva y Málaga me pasa que no soy capaz de diferenciarla por el acento. Y eso a mí me une muchísimo, ya que soy un ser totalmente auditivo. Aunque Málaga es mi tierra, Huelva tiene un matiz especial que la hace brillar. Está en esa esquina a la que hay que ir para descubrirla, pero cuando vas no la olvidas.

–En cuanto a la nueva realidad por la pandemia, ¿cómo se ha adaptado el formato de la gira a las actuales restricciones y medidas de seguridad por el Covid?

– Pues hemos seguido adelante extremando las medidas de seguridad para que la gira se desarrolle con total normalidad y con todas las garantías. La salud es lo primero.

–¿Respetan los espectadores las restricciones?

–Yo creo que sí. El público cumple todas las normas, se mantiene sin levantarse de sus asientos y es consecuente con el momento tan complicado en el que nos encontramos. Pese a todo, yo creo que la cultura es segura, pero sin fastidiar al de al lado, porque cuidarnos y cuidar es la mayor prueba de amor.

–Justo antes de hacerle esta entrevista, Mati Fernández, una lectora de Huelva Información pedía que le hicíeramos saber que gracias a su canción El mejor momento, conseguía seguir hacia delante cuando tenía un mal día. Para esta seguidora, su música es una terapia ¿Qué siente cuando le llegan estos comentarios de sus fans?

–Siento que todo merece la pena. Escucharlo me alegra el día. Después de todo el trabajo, esta es, sin duda, la gran recompensa. Estoy muy agradecido a mi público y a aquellos que confían en mi música. Gracias a Mati y a todos mis seguidores que están al otro lado, por el cariño inmenso que siempre me han demostrado.

Consigue las entradas para el concierto de Pablo López en este enlace.