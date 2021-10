Salva Reina: "El onubense Pedro Reyes fue para mí un referente de esta tierra"

El actor Salva Reina será uno de los protagonistas de la 47 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que se celebrará entre los días 12 y 19 de noviembre.

La organización del festival entregará su Premio Luz al malagueño, que lleva más de una década demostrando su valor para la industria audiovisual a través del cine y la televisión. En la gran pantalla ha participado en películas como La isla mínima, de Alberto Rodríguez, ganadora de diez premios Goya; Adiós, de Paco Cabezas; o Antes de la quema, de Fernando Colomo, entre otras producciones. Igualmente, desde la televisión, Reina se ha ganado el cariño del público con trabajos tan populares como las series Malaka o Allí abajo.

El Festival de Huelva reconoce la trayectoria de Reina, consolidada gracias a multitud de producciones, y destaca especialmente su aportación a la comedia, género que ha cultivado tanto en la gran como en la pequeña pantalla.

¿Qué significa para ti recibir el Premio Luz del Festival de Huelva?

Una alegría muy grande. No podía creerlo cuando me lo comunicaron. Estoy flotando, completamente abrumado. Me siento muy halagado por esta distinción. Es una sensación muy bonita que se acuerden de ti en un festival de referencia como el Iberoamericano. Y encima, en una ciudad a la que le tengo tanto cariño como es Huelva, donde siempre me han acogido tan bien y donde tengo tantos amigos.

¿Has venido mucho a Huelva? ¿Cuál es tu relación con esta tierra?

He venido a Huelva por trabajo en muchas ocasiones, pero también a disfrutar de sus playas, su gastronomía y esos paisajes que tenéis con tanto encanto, pero nunca antes había asistido al festival. Este año será la primera vez y tengo muchas ganas. Estoy deseando que llegue el día para reencontrarme con la provincia y con los onubenses.

¿Con qué rincón de la provincia te quedas?

Me encanta toda la provincia entera. No sabría decirte. Digamos que es como una pizza moderna: mar y montaña. Me quedo con esta inigualable combinación. Playas paradisíacas y una naturaleza increíble. No podría escoger de Huelva una única cosa.

¿Es Huelva una tierra de talentos?

Yo creo que tanto en Huelva como en Andalucía hay grandes talentos, ya no solo delante de la cámara o en un escenario sino también detrás. Solo hay que mirar la cantidad de nombres en los créditos, para ver el enorme potencial que tienen muchos andaluces, trabajando en proyectos de primer nivel. Es para sentirse orgulloso.

Me gustaría nombrar a una persona a la que le guardo un gran cariño y con la que tuve el placer de trabajar, que es el onubense Pedro Reyes. Desgraciadamente ya no está entre nosotros, pero para mí fue un referente a nivel personal y un amigo.

Gran y pequeña pantalla, ¿Con qué formato te quedas?

Yo soy feliz trabajando, actuando, contando historias y participando en proyecto. La vida te va poniendo en situaciones y en diferentes retos profesionales. No sabría decirte qué formato o qué ámbito de mi carrera me gusta más. Al final representar a un personaje es lo que más feliz me hace.

¿Es fácil el género cómico?

No le veo la diferencia con el género dramático. Al final actuar significa darle toda la verdad que puedas a un personaje. Las situaciones cómicas te harán reír y las dramáticas llorar, pero el rigor con el que se trabaja, las ganas y la profesionalidad, en mi opinión, deben ser las mismas.

Hay como un pensamiento generalizado de que lo que más he hecho ha sido comedia, quizá porque han sido los papeles más sonados, pero gracias a Dios yo he tenido la suerte de interpretar a muchos personajes y de participar también en muchos proyectos dramáticos. Y no considero una cosa más o menos fácil que otra. El nivel de rigor es el mismo.

Hay gente que quizá pueda considerar que el lado cómico es más sencillo sacarlo, pero en absoluto. Hacer reír es un acto poético muy complicado.

¿Qué haces en estos momentos?

Justo ahora estamos grabando una serie para Netflix que se llama Si lo hubiera sabido y a la espera de que se estrenen también algunos largometrajes y algunas series en las que hemos participado.

¿Cuál ha sido hasta ahora tu mayor reconocimiento?

Es muy bonito que valoren tu trabajo como digno de mención y decidan premiarlo. Me parece una cosa milagrosa, casi de otro planeta y estoy muy agradecido. Cada galardón que he tenido la suerte de recibir ha sido maravilloso y todos me han hecho mucha ilusión, aunque sí es verdad que el Premio del Festival de Cine de Huelva me ha cautivado. Estoy ahora mismo en una nube. Y si tuviera que decir otro, pues sería también el que recibí en mi casa, la Biznaga de Plata en el Festival de Cine de Málaga por mi primera película.