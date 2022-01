El roscón de Reyes de la dulcería Nova Ruiz, todo un clásico en Huelva capital

El roscón de Reyes se convierte en el gran protagonista estos días, relegando a los tradicionales polvorones, turrones y mantecados en los diferentes hogares.

Así, este dulce se erige como la principal degustación gastronómica en las meriendas, desayunos e, incluso, postres. Y no es para menos. El aroma a azahar que desprende su masa, acompañado de un sabor característico, introducen a las familias en la atmósfera mágica que reina durante la Epifanía.

Los hay de variados sabores, aunque todos ellos mantienen una base que se repite con pocos cambios desde hace décadas.

Así, la masa del roscón se conforma de harina, azúcar, levadura, agua de azahar, huevo, sal y mantequilla. Cada pastelero le da su sello personal, como en la popular confitería Nova Ruiz de la capital.

En el primer puesto del ranking se encuentra esta señera confitería onubense. En TripAdvisor los clientes la valoran con la mejor puntuación de la ciudad para comprar el tradicional roscón de Reyes.

"Es la mejor pastelería de Huelva. Sus tartas son espectaculares, el merengue es el mejor que he probado jamás. Y sus precios, muy cuerdos. También los mejores roscones de Reyes", opina Enrique, un cliente de Sevilla.

Dulcerías Nova Ruiz cuenta con un moderno obrador propio, donde se elabora de forma totalmente artesanal todo tipo de pasteles y tartas empleando para su elaboración productos naturales de primera calidad.

En esta empresa familiar llevan vendiendo roscones toda la vida. Son la quinta generación de un negocio que abrió sus puertas en la década de los 60 en la capital. Cada año por estas fechas se convierte en una de las confiterías favoritas donde adquirir el tradicional roscón de Reyes.

Comienzan a venderlo el 3 de enero siendo el día 5 el de mayor demanda. "Sin duda, el 5 de enero es cuando más clientela tenemos. Vienen de todo los barrios de la capital buscando nuestro tradicional roscón. Son clientes de toda la vida que confían en nuestro sello y en nuestra manera particular de elaborar este dulce", cuenta Marité, una de las propietarias.

"No podemos decir cuántos roscones se venden estos días, pero sí podemos afirmar con total seguridad que nos faltan manos para elaborar todos los que nos piden", cuenta. De hecho, cada 5 de enero por la tarde se quedan sin roscones porque se agotan.

El secreto: la artesanía y la elaboración al detalle. "Los hacemos en el momento. Es un proceso completamente artesanal de principio a fin. Incluso el relleno se pone justo antes de ser entregado, en el mismo instante de entregárselo al cliente. Nos distinguimos precisamente por eso. Lo seguimos haciendo como nos enseñó nuestro abuelo Manuel", explica Marité.

De nata, crema, trufa o 'mitad y mitad'. Aunque el relleno estrella es la crema pastelera, elaborada por ellos mismos desde hace años.

"El que prueba nuestro roscón repite y el que no, viene a probarlo porque se lo han contado". El boca a boca. Esa es la mejor publicidad para una confitería de "las de toda la vida" donde saborear el tradicional rey de reyes de los dulces navideños. Eso sí. Si quiere ir a por su roscón, acuérdese de no dejarlo para última hora. En Confitería Nova Ruiz no aceptan encargos, por lo que tendrá que esperar la cola. Vaya cogiendo sitio que el día más mágico del año se asoma.

Horario de apertura: de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30.