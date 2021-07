Pilar Bogado: “Huelva es para enamorarse”

La moguereña Pilar Bogado es una de las jóvenes promesas onubenses del mundo de la música. Con tan solo 21 años, la cantante ha participado en los concursos musicales La Voz Kids y La Voz, consiguiendo muy buenos resultados.

La moguereña comenzó en el mundo de la música desde pequeña en el programa de Canal Sur, Menuda Noche. Empezó dando clases de con Amparo Correa, su profesora de canto. Posteriormente, siguió formándose en la Fundación Cristina Heeren, y más tarde, aprendió con Gonzalo Clavero “un señor apasionado del flamenco puro, calañes y que tanto me ha enseñado” asevera Pilar.

Pilar cuenta a los lectores de Huelva, tu destino, como ha sido su recorrido por los concursos musicales, cuales son los proyectos que tiene en mente y además, nos habla de sus sentimientos hacía Huelva, la provincia que la vio crecer.

¿Qué proyectos tiene a la vista Pilar Bogado? ¿Algún disco, alguna canción?

Durante este tiempo que estamos viviendo con la crisis del covid-19, la cosa se ha complicado. Tuve que quedarme en casa como todo el mundo y digamos que ahora estoy empezando de cero. Nunca me rindo, tengo muchas ganas de poder volver a los escenarios. Pronto va a salir una colaboración con un compañero y es un tema muy chulo y veraniego. Además, es diferente a lo que habitualmente suelo cantar.

Hablando de los escenarios, ¿cuándo vamos a poder verla de nuevo encima de uno? ¿Tiene ganas?

Mi último concierto fue en los Palacios, hace poquito he estado en la televisión, la radio y acompañando a compañeros en sus conciertos. Me he podido quitar el gusanillo de volver a cantar para mi público (ríe), pero la verdad tengo muchas ganas de estar en un escenario en solitario y hacer mi concierto.

Y la pandemia, ¿cómo ha influido en su carrera profesional?

La verdad que mucho, no lo he pasado muy bien. Me pilló fuera de casa, vivía en Mallorca y no fue nada fácil para mí. Me intentaba evadir de la realidad con mis covers, directos en Instagram... La verdad me sentía bien, me arreglaba, aunque fuera por un ratito para alegrar el día de cada persona con mi voz, pero luego apagaba el micro y volvía a la realidad. Esta situación ha sido y es dura porque por momentos te desmotivas, no encontraba la inspiración, pero poco a poco vuelvo a encontrarme y sentirme mejor.

Eres de Moguer, pero también has estado viviendo fuera de Andalucía, ¿dónde vives actualmente?

Nací en Huelva y he vivido en mi pueblo Moguer hasta que tuve 14 años. Me mudé a Madrid y luego he vivido en muchas ciudades más como Londres, Barcelona, Sevilla, Granada, Mallorca, Bilbao..., como digo mi casa siempre a cuestas (ríe). El trabajo lo requiere así, pero no solo por la música sino también por el trabajo familiar tengo que estar de un lado a otro. La verdad que me enriquece mucho como persona y te abre mucho la mente y ver el mundo de otra manera. Lo mejor es cuando vuelves a casa que los reencuentros son aún más especiales.

Y bueno, ¿echas de menos Huelva? ¿Con cuánta frecuencia vienes?

Actualmente, estamos veraneando en el Rocío. Me gusta mucho el regresar a casa y más después de todo el tiempo que me he pasado sin ver a mi familia por la pandemia, pero suelo viajar mucho a casa, mi familia es mi vida.

Hablando de nuestra provincia y de su trabajo, ¿ha sido fácil luchar por su sueño desde Huelva?

Sí, claro. Aunque llevo muchos años viviendo fuera de casa por otras circunstancias, por supuesto que mis raíces y mi comienzo empieza en Moguer, mi pueblo. Casi que vivo en el coche, avión y hoteles, pero este trabajo es así, muchas veces toca estar fuera de casa.

Su primera aparición fue el programa de Juan y Medio, ¿cómo recuerda sus inicios?

Mi faceta en Menuda Noche resume mi infancia, la niña de los caracolillos, siempre con sus fandangos y trajes de flamenca. Me emociona recordar cada momento y que me reconozcan tal que así.

Apareciste en el programa de Bertín Osborne dedicándole un fandango a Juan y Medio, ¿cómo fue ese momento?

Sí, no podía faltar en el programa especial para mi Juan, me llamaron para ver si podía venir desde Bilbao, que era dónde me encontraba en ese momento, y no dudé un segundo.

No solo por Menuda Noche, también tuvo una gran repercusión por su participación en los programas musicales La Voz Kids y La Voz ¿cómo recuerdas el paso por ellos?

En una palabra, brutal. Fueron dos ediciones diferentes, en la Kids tenía 13 años y la adulta con 20. Fueron sensaciones muy diferentes, pero sin duda la de adultos ha sido muy guay, lo viví todo muy intensamente. Mis compañeros fueron la pieza fundamental, tantas horas en camerinos nos unió muchísimo. Aunque no pude llegar a la final, quedé muy contenta lo recomiendo mucho, solo hay que dejarse llevar y disfrutar.

¿Se le ha pasado por la cabeza intentarlo en otro concurso?

Creo que ya mi gusanillo de los concursos ha terminado, pero a cada uno de ellos en los que he participado han sido únicos. Conoces a muchas personas y siempre he tenido buen resultado. Soy de las que animan a las personas que quieran presentarse a algún concurso a que lo hagan ya que puedes descubrir y conocer facetas de uno mismo que creías que no tenías. Yo soy muy vergonzosa y esto me ha ayudado mucho.

Volviendo a hablar de Huelva, ¿cuáles son sus sentimientos hacía esta provincia?

Huelva es especial, es mi casa, su blancura, sus playas, sus fandangos, su gastronomía, cultura..., es para enamorarse.

Si tuviera que elegir un lugar favorito de Huelva ¿cuál sería?

Mi lugar favorito es el Rocío, me da mucha paz. Mi pueblo es Moguer y también me gusta mucho, es mi casa, pero cuando llego al Rocío algo se despierta en mis adentros.

Has dicho que Huelva es especial por su gastronomía, ¿recomendarías algún plato o lugar para comer?

Me encanta el jamón, las buenas fresas, arándanos de la cosecha de mi familia y los buenos postres como los pestiños. Por supuesto tengo que decirlo, en mi pueblo se come de maravilla.

¿Por qué invitarías a una persona a Huelva? ¿Algún secreto que tenga que quieras compartir?

La alegría de su gente, la solidaridad, Huelva lo tiene todo. Mazagón es increíble, amo sus playas son únicas.