'Piel', la exposición fotográfica de una onubense con pioderma gangrenoso

La onubense Cristina González presenta su exposición fotográfica Piel. Un proyecto que se ha estrenado recientemente en el marco del Fair Saturday, celebrado el pasado 27 de noviembre en la provincia de Huelva.

A través de esta exposición, la joven de Punta Umbría refleja su estado de ánimo tras sufrir durante los dos últimos años una complicada enfermedad en la piel contra la que, a día de hoy, sigue peleando.

"Si escribes pioderma gangrenoso en Google te dirá que es un trastorno poco frecuente que provoca la aparición de llagas grandes y dolorosas en la piel, en especial en las piernas. Se desconocen las causas exactas pero parece ser un trastorno del sistema inmunitario.

Si me preguntas qué es para mí, te diré que fue aquello que hizo parar, girar 180 grados y centrar mi vida en él. En la primavera de 2019, tras unas exposiciones físicas con un poco más de impacto, apareció como una tormenta estival que entra sin avisar. Hemos pasado tiempo a solas y hemos dialogado demasiado, bien lo sabes tú. En esta serie de fotografías intento transmitir lo que es convivir con esta enfermedad. Rabia, ira, días de hospital con evoluciones torcidas, días de hospital que pesan pero curan. Momentos de resignación, estados de calma y la luz que llega, siempre, al final de la travesía del barquero", cuenta la artista.

De todas las veces que Cristina tuvo que pasar por el hospital, hay una que lleva clavada en el alma y que ahora, con esta exposición, recordará para siempre. "En febrero tuve que pasar 22 días hospitalizada en Sevilla, sola y aislada junto a una paciente Covid. Viví momentos muy duros, que capté con mi cámara de fotos analógica, con un carrete en blanco y negro. Capté los hematomas que me dejaban en la barriga los constantes pinchazos de heparina, la imagen que veía cada día desde mi ventana, las jeringuillas que fui acumulando a lo largo de los días...", explica.

Unas fotos impactantes con las que se reencontró hace tan solo un mes y medio y que quiso darles valor, recuperar y mostrar al mundo como algo más que imágenes.

"Han sido dos años y pico de una lucha constante que te hace ponerte al límite emocionalmente, convirtiendo tu estado de ánimo en una montaña rusa. Y esa montaña rusa de emociones es la que he intentado reflejar en esta colección de fotos", asegura.

La exposición estará activa hasta el próximo fin de semana, de manera presencial en 'Old Tavern' Punta Umbría y online en este enlace.

Todas las fotos se encuentran a la venta. Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto con Cristina González a través de un mensaje privado en sus redes sociales.

Todos los donativos recaudados en esta exposición online irán destinados a la Asociación Gatitos de El Portil.

Sobre Cristina González

Estudió Imagen en el IES Pablo Neruda (2011-2013) y siempre ha estado vinculada al mundo del arte, trabajando en diversos estudios de fotografía, así como realizando trabajos para bodas, bautizos, comuniones y otros eventos.

En los últimos años, a raíz de su enfermedad y al hilo de su relación sentimental con el músico y cantante sevillano Ángel Zambrana, Cristina ha dado un giro a su carrera centrándose ahora en la fotografía artística y creativa. "En los últimos meses me he centrado más en la música, con fotografías e incluso vídeos de conciertos. Ha sido así como esa parte más artística ha ido floreciendo en mí", cuenta.

Cristina siente que esto es lo que de verdad le gusta. A través de la fotografía es capaz de expresar sus emociones y liberar ese lastre que, dice, le ha hecho sentirse más libre con su enfermedad. "Era algo que no quería mostrar públicamente, que he tenido muy oculto y gracias a Piel me he liberado. Ha sido una forma bonita de sacarlo y de darle visibilidad. Me siento muy feliz".