¿Cómo era el Paseo de la Ría antes de su construcción? Así es el espectacular cambio

Uno de los rincones con más encanto de Huelva capital es, sin duda, el Paseo de la Ría.

Una amplia zona que transcurre a lo largo de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, junto al histórico Muelle de la Compañía Rio Tinto.

Familias que transitan al atardecer, deportistas que recorren de un punto a otro el Paseo Marítimo o grupos de amigos que disfrutan de un cóctel en una de las terrazas, llenan de vida uno de los lugares con más magia de la ciudad. Un lugar ideal para desconectar en los días de estrés.

Y además de ser uno de los lugares más transitados por los onubenses, es, sin duda, uno de los destinos indispensables para conocer si estás de visita en la provincia de la luz.

En un lugar que se presenta como uno de los principales reclamos para el turista, las alternativas que se ofrecen son múltiples. En los días de más calor, la mejor opción pasa por sentarse en una de las mesas de la terraza de Nuuk Ice Lovers, para refrescarse con un helado, una granizada o un batido.

Cuando cae la noche, y especialmente durante los fines de semana, es cuando se registra un mayor número de personas, pues las terrazas se convierten en la alternativa más atractiva para disfrutar de una copa, cóctel o refrigerio para mitigar el calor nocturno. La cercanía a la Ría despierta un ambiente mágico, donde todo el que va queda fascinado por la belleza del Paseo.

Los más pequeños, igualmente, pueden disfrutar también de otras actividades. Encontrarán un amplio catálogo de karts y patinetes que causan una gran atracción en el público infantil y adulto, quienes suelen decantarse por los vehículos eléctricos. Con todo ello se nutre un espacio sensacional de múltiples actividades que hacen de la ría un lugar fascinante en pleno corazón de la capital.

Pero, aunque ya Huelva no se conciba sin este carismático espacio, no siempre fue así. De hecho, la construcción del Paseo de la Ría como lo que hoy es no se finalizó hasta el 2016. Solo 6 años nos separan de la imagen que hoy en día tenemos de este lugar y de lo que fue allá antes de configurarse como una zona en la que Huelva se fusiona y se abre a su ría.

Gracias a la herramienta de Google Maps, podemos bucear por el tiempo para conocer cómo fueron los lugares y cómo han cambiado en los últimos años. Así, en 2008, el Paseo de la Ría de Huelva todavía no existía y la estampa era esta: