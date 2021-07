Marta Soto: "Tenemos la suerte de haber nacido en el paraíso"

La cantante Marta Soto (Punta Umbría, 15 de noviembre de 1996) abre su corazón a huelvainformacion.es para hablarnos del amor que siente por la tierra que la vio nacer.

Esta joven artista considerada por muchos como "la nueva promesa de la música en español", saltó a la fama gracias a la canción Quiero verte y al cantante Alejandro Sanz, quien la recomendó para sustituirle en el popular programa de televisión 'El Hormiguero', emitido por Antena 3.

Tras enamorar a medio mundo con sus covers en Youtube, en 2017 publicó su primer EP: Ya lo sabes, para luego continuar con Quiero verte y publicar su primer album de estudio en 2018: Míranos, que consiguió ser el álbum más vendido de España en su primera semana de lanzamiento. En 2020, publicó un extended play de tres canciones titulado Como nos miraba el mundo.

Ahora acaba de publicar su nuevo single Podrás contar conmigo, junto a la cantante Miriam Rodríguez.

-Marta, acabas de sacar tu nuevo single Podrás contar conmigo, junto a Miriam Rodríguez ¿Cómo ha sido la acogida?

- La acogida de ‘Podrás contar conmigo’ ha sido muy bonita, era una colaboración que el público llevaba un tiempo pidiéndome y para mí ha sido un regalo poder trabajar y compartir este tema con Miriam. Precisamente un tema que habla sobre la amistad incondicional. Estoy muy feliz y agradecida con el recibimiento que ha tenido.

- ¿Cómo y porqué nace esta idea de sacar un trabajo juntas?

- Hasta ahora no había tenido la oportunidad de trabajar con Miriam y ha sido una experiencia súper bonita. Compartimos una bonita amistad y poder hacer música con amigos es un regalo. La colaboración nace de la naturalidad de un audio de WhatsApp que me envió Miriam cantando el tema. A mí me pareció super especial y directamente le propuse que la hiciéramos juntas. Fue muy bonito.

-Tus seguidores podrán escucharte en directo este verano porque ya tienes la agenda de conciertos, ¿Cuándo será el próximo?

- El próximo concierto que tenemos será este 22 de Julio en San Fernando, luego el 23 en Sevilla, el 27 de Julio en Madrid... Tenéis toda la información y el calendario de conciertos en mi web: martasotooficial.com

-¿Cuándo te veremos actuar en Huelva?

- Pues espero poder volver a Huelva pronto, tengo muchas ganas de cantar para nuestra gente y nuestra maravillosa tierra.

-Además del nuevo single, ¿Qué podremos escuchar en tus conciertos este verano? Danos un adelanto.

- En los conciertos de este verano vamos a presentar algún que otro tema nuevo, vamos en formato banda que es algo que llevaba mucho tiempo queriendo, y la verdad es que estoy ansiosa por cantar y compartir todo el trabajo que venimos haciendo estos meses.

-¿Estás trabajando en algo nuevo? ¿Habrá próximo disco pronto? Háblanos de tus próximos proyectos a corto / medio plazo.

Estoy trabajando en nuevos temas, empezando a producir mis canciones y descubriendo otras maneras de componer. Ahora en Julio sale otra colaboración, con otra amiga y artista a la que admiro mucho. Espero que lo disfruten.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Soto (@martasotooficial)

-Entre trabajo y trabajo, ¿te tomarás un respiro este verano para disfrutar de tu tierra, Punta Umbría?

- Estoy como loca por poder bajarme a mi tierra, estar con mi familia, salir a pescar chocos y disfrutar de nuestro paraíso. Me escaparé en cuanto el trabajo me deje. Jejeje.

-¿Dónde vives actualmente? ¿Echas de menos Punta Umbría?

- Estoy viviendo en Madrid, este es el tercer año que estoy por aquí y por supuesto, echo de menos Punta Umbría y echo de menos a mi familia y a mi gente. Es una de las cosas que más echo de menos, siendo sincera.

- ¿Qué añoras más de Huelva cuando estás lejos?

- Me reitero en lo que he dicho anteriormente, echo mucho de menos mi playa, mi gente, mis amigos, mi familia... Comerme una racioncita de coquinas en la Calle Ancha de Punta Umbría, pasear por la ría y disfrutar de la sal de nuestra tierra.

- ¿Qué significa para ti tu tierra?

- Para mí Punta Umbría, Lepe y Huelva son mi mayor fortuna. Haber nacido y vivido aquí es el mayor regalo que me dieron mis padres. Tenemos la suerte de disfrutar del paraíso y justo cuando salimos fuera, visitamos otras ciudades, otros lugares... es cuando más lo valoramos. Estoy orgullosa de donde vengo y de mis raíces, de las raíces de mis padres. Mi madre es de Lepe y mi padre de Punta Umbría, y poder vivir en primera persona esa conexión campo-playa ha sido una de los mayores regalos que me han hecho mis padres.

- ¿Crees que Huelva tiene todo para enamorar al visitante?

- No tengo dudas de que quién visita Huelva, sus playas y su Sierra por primera vez, vuelve. Eso es algo que nos ha acompañado de siempre y es un orgullo poder presumir de nuestra tierra de puertas pa' fuera.

- Dinos un rincón, un plato, una expresión y un plan en Huelva (tu favorito)

- Un lugar: el espigón de Punta Umbría; un plato: un choquito a la plancha con su salsita verde; una expresión: 'Ni mijita' y un plan en Huelva, visitar el puerto y caminar por el muelle de la Compañía Río Tinto.

- Marta, ¿te has sentido arropada por los onubenses a lo largo de tu trayectoria profesional?

- Desde el primer concierto que di en mi vida, que fue en el centro comercial de Punta Umbría, he sentido el apoyo incondicional de mi tierra. Cada vez que he tocado en Huelva o alrededores ha sido muy especial ver que la gente, el público se ha sentido orgulloso de mi música. De corazón, es una de las mayores satisfacciones de dedicarme a la música.

- ¿Pensabas cuando eras una niña que llegarías a cantar junto a las grandes promesas de la música?

- Jamás pensé que iba a poder vivir todo esto, no es algo que me imaginara ni que hubiera proyectado en mi mente antes. Ha sido super especial el camino hasta ahora, y lo sigue siendo. Poder compartir escenario con artistas a los que he admirado desde que tengo uso de razón, es algo que no voy a olvidar nunca. Agradecida por esas puertas y ventanas que me han abierto y también, agradecida con la vida por dejarme aprender de todos ellos.

- En tu recorrido profesional, ¿con qué momento te quedarías? ¿Cuál ha sido el más importante o gratificante?

- Han sido muchos momentos especiales, únicos... Es difícil escoger tan solo uno... Se me vienen a la cabeza varios, la vez en la que Alejandro Sanz me invitó a cantar a El Hormiguero, posteriormente el haber podido cantar con él, darle el abrazo que tenía pendiente... También cuando Pablo Alborán me invitó a telonearle en Londres, en el mismísimo Royal Albert Hall... Cantar con Rozalén en Sevilla... Con Pablo López en el templo del carnaval, en El Falla.No sé. Han sido muchos momentos y ahora al escribirlos, no he podido evitar emocionarme. Agradecida de por vida. Maestros todos.

- Has tenido la suerte de contar con la admiración y el apoyo de grandes cantantes como Alejandro Sanz ¿Qué ha significado esto para ti?

- Para mí Alejandro Sanz es uno de los maestros de la canción de autor y de la música española en general. Y poder haber contado con su apoyo ha sido de los mayores regalos que me ha dado la música... Como decía antes, me abrió muchas puertas y ventanas, y gracias a su apoyo, a su generosidad con los artistas que empezamos en la música, a día de hoy puedo dedicarme profesionalmente a ella.

- Marta, además, las redes sociales para ti han jugado un papel fundamental. Primero, Youtube, plataforma que te dio a conocer a todo el mundo y después, Instagram, Twitter, Facebook...redes con las que has estado y estás en contacto con tus seguidores ¿Crees que hoy más que nunca las redes sociales son vitales para el artista?

- Si Youtube no hubiera existido, probablemente yo no me hubiera dedicado a la música. Fue el momento exacto, la ventana al mundo que me ayudó y motivó para dedicarle tiempo a la música. Las redes sociales, a día de hoy, son muy importantes, no solo en la música, sino en la vida de todos. Es una conversación directa con la gente que elige seguir tus pasos, es un poder saber qué les apetece escuchar... A mí me han ayudado muchísimo y lo siguen haciendo cada día.

- Un mensaje a los onubenses, amigos que te leen, familia...

- A toda la gente que pueda estar leyéndome en este momento y sea de nuestra tierra... Tenemos la suerte de haber nacido en el paraíso, de haber crecido entre bajamares y pleamares, de conocer la inmensidad de colores que tiene un atardecer, de disfrutar de los placeres gastronómicos que tanta gente de fuera desean conocer. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra tierra y de dónde venimos. Yo lo siento así.

-¿Por qué Huelva, debería ser "el destino" de este verano?

- Porque como Huelva no hay dos. El color, el sabor y el olor a sal. Su gente. Os invito a todos a que os enamoréis de mi tierra.