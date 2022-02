Mariano Peña, premiado por la Asociación de Antiguos Alumnos de la UHU '3 de Marzo'

El actor onubense Mariano Peña ha sido reconocido por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva 3 de Marzo. El colectivo entregará un año más sus galardones, que en esta ocasión celebran su XX edición y que sirven para conmemorar una fecha tan señalada en Huelva, a nivel universitario y social. El jurado, integrado por representantes de distintos ámbitos de la sociedad onubense, eligió por unanimidad al actor en la categoría de Arte y Cultura para llevarse el premio Manolo Masera. los siete reconocimientos de las diferentes categorías de los galardones anuales del colectivo.

Nació en Manzanilla y sus orígenes están y siguen allí. Estudió en el Instituto Alto Conquero de Huelva e, instalado como interno durante esos estudios en el Colegio Menor Santa María de La Rábida, con posterioridad se traslada a Sevilla para seguir formándose en la Escuela de Arte Dramático.

"Pertenece a ese pequeño grupo de personas soñadoras que, además de tener una pasión, pelea por conseguirla y, mientras, por el camino, disfruta de la batalla". Se siente un afortunado por poder decir que vive de lo que realmente le gusta. La primera vez que actuó fue en Huelva capital. Con 11 años ya se ponía a escribir en los “corrales de las casas” en su Manzanilla natal, pero después se fue a estudiar al internado donde tuvo su primer contacto con el arte dramático. Es un gran enamorado de Punta Umbría, su segunda residencia y lugar donde pasa, desde que era niño, los días de verano junto a su madre. Aunque vive a caballo entre Sevilla y Madrid lo que más echa siempre de menos es Huelva, su tierra, donde la gente más le sigue, para lo bueno y para lo malo.

Empieza haciendo teatro para después estudiar arte dramático y bellas artes. Sus primeros trabajos fueron en el doblaje, aunque sus grandes éxitos los ha conseguido en el mundo de la televisión.

En una entrevista realizada por Huelva Información el pasado verano, el actor nos contaba el amor que siente por su tierra, reconociendo que cuando estaba fuera por trabajo lo que más extrañaba era la cotidianeidad. “El día a día, esa frescura, ese sentirte en casa, nuestro humor. A mí me gusta mucho jugar con el doble sentido de las palabras, con la ironía, pero me doy cuenta de que, primero, mi humor no es fácil y de que cuando subes allí arriba piensas que “has pasado de Despeñaperros. Amo Madrid pero soy consciente de allí tengo que dejar a un lado mis bromas, porque sé que la gente se puede molestar. Eso es lo que más echo de menos de Huelva cuando estoy fuera. Son cosas que en mi tierra no me tengo que plantear porque la gente te sigue, para lo bueno y para lo malo. No tenerte que plantear ese doble juego y sentirte en casa es una maravilla”, explicaba el actor.

Está convencido de que Huelva lo tiene todo, pero le falta creérselo y venderse mejor. “Huelva es la gran desconocida, pero gracias a ese desconocimiento, tiene esas playas maravillosas que te pones a pasear y nunca ves el fin. Si esto hubiera sido un segundo Marbella y se hubiera vendido mejor, todo sería diferente. Aunque ha cambiado muchísimo, afortunadamente, si la comparamos con mis años de juventud”, contaba.

Pese a todo, cree que nuestra provincia, a veces, peca de discreta: “Debemos hacer más ruido”, asegura.

Me cabrea y me indigna el andaluz gracioso

Por eso, él siempre habla de su tierra e insiste en hacer gala de sus raíces. “También de mi acento. Me cabrea y me indigna el andaluz gracioso. Es verdad que tenemos gracia pero no esa gracia barriobajera con la que se confunde. Ser andaluz tiene cierta simpatía, como el acento cubano, que también es simpático. Nuestra forma de hablar gusta, pero de ahí a la burla…"

Aunque nunca el acento ha sido un hándicap para él, se siente molesto con aquellos que juzgan el valor de algunos profesionales por su acento.

“Recuerdo cuando el director Benito Zambrano en la serie Padre Coraje abrió la caja de pandora y todo el mundo se asustó del nivel interpretativo que había en Andalucía. La gente pensaba, ¿Dónde estaba ese talento?. Pues estábamos en casa. Porque claro, si te oían hablar es verdad que pensaban que los andaluces no sabíamos castellanizar. Y yo siempre he dicho: primero, ¿por qué hay que castellanizar? y segundo, hazme una prueba y luego me dices qué opinas”.

