Mara Barros lanza nuevo disco gracias a sus seguidores

La cantante onubense Mara Barros acaba de lanzar su nuevo disco 'Me nace del corazón', gracias a lo recaudado por sus seguidores en un crowdfunding.

Junto con este tercer álbum, el segundo impulsado por una recaudación, la artista también ha sacado su nuevo single acompañado de su videoclip "Amor eterno".

En palabras de Mara Barros, “Amor eterno” habla de la pérdida, y relata: "Juan Gabriel se la cantó a su madre pero la magia de la música (y del arte en general) es la libre interpretación, así que estoy segura de que os va a llenar de nostalgia pensando en aquellos que os faltan".

La cantante la presenta como un homenaje a las madres, a todas, a las que están y a las que no, mostrando a la suya "la mujer más fuerte que he conocido en la vida: La Lili!! Mis padres son mi raíz y pienso llevarlos conmigo allá a donde me lleve la vida".